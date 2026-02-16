BEKİR HAZAR

İsraıl'in kurucusu Küresel sermaye, kaoslardan beslenir ve dünyayı yönetmek, soyup, soğana çevirmek için her yolu mübah görür. Kaoslardan, savaşlardan beslenmeyi, ülkeleri karıştırarak tüm varlıklarını yutmayı çok sever. Yıllarca hem bu sütunlarda hem de ekranlarda bu açgözlü Siyonist zengin ailelerin, ülkeleri nasıl dizayn ettiklerini ve sömürdüklerini anlattık. Bize gülenler, "Komplocu" diyenler oldu. Hatta "Güldür Güldür Şov" gibi komedi programlarında "Dış güçler" ve "Dünyayı yönetme sevdasındaki zengin aileler" söylemimizle alay eden skeçler bile yaptılar. Kimi mesajlarla dalga geçti, kimi de ekranlardan bizi "Takıntılı kişiler" olarak damgaladı.

Hatta birgün bir kızımız katıldığı programda "Bu Rotschildleri amma da büyütüyorlar" diyerek bize ağır eleştirilerde bulundu. Dünyadan bihaber bu zavallılara aldırmadık. Bugüne geldiğimizde, Siyonist küreselcilerin ve hanedanların kurduğu sistem Epistein Dosyası ile muazzam bir şekilde deşifre oldu. Yahudi Epistein bir MOSSAD ajanıydı. İsrail istihbaratından emekli olanlar demeçler veriyor "Epistein bizim adamımız" diyordu. MOSSAD ajanı ve İngiltere ayağının bir numarası medya imparatoru Maxwell'in kızıyla aşk yaşıyor, 18 yaşından küçük kızları Karayiplerdeki adada birlikte devlet başkanlarından, siyasetçilere, krallara, prenslere kadar önüne gelene sunuyordu. Görüntülerini çekip MOSSAD'a gönderiyor, herkesi İsrail'in ve Siyonist sistemin kucağına oturtuyordu. Adam üniversite mezunu bile değildi ama üniversitede öğretmenlik yaparak hayata başlıyordu. Yahudi işadamları ile finans işlerine girip bir anda büyütüyor, Rotschild ailesinden bile Epistein'in şirketine milyon dolarlar yağıyordu. Belgelerde bu milyon dolarlar açık açık ortalığa saçılıyordu. MOSSAD ajanı Jeffrey Epstein, 18 Mart 2014 tarihinde Ariane de Rothschild'e gönderdiği mesajda, "Ukrayna'daki kargaşa pek çok fırsat sunmalı, hem de pek çok" diyordu.

Epstein ile yaptığı görüşmeleri özlediğini belirten Rothschild de, ona "Yarın akşam evde olacağım, müsait olur musun? Ukrayna'yı yüz yüze konuşalım" diyordu. Ve bir bakıyorduk Turuncu devrimden sonra Ukrayna'yı uçuruma sürükleyen Yahudi komedyen Zelensky bir anda Ukrayna Devlet başkanı oluyordu. Rotschild ailesinin şirketi Black Rock da, yerel oligarkların tüm varlıklarının millileştirilmesi şartıyla Ukrayna'ya geliyordu. Bu sayede Black Rock, şirketin ilgisini çeken tüm varlıkları, arazileri, sanayi işletmelerini, devletten uygun fiyatlarla satın almasına yol açan anlaşmalar imzalıyordu... Şu anda Ukrayna'da stratejik işletmeler ve çok önemli araziler Rotschild hanedanının malı durumunda. Epistein reşit olmayan kızlar davasında yargılanırken dahi Rotschild hanedanı ile görüşüyordu. Belgelerdeki yazışmalarda, Ariane de Rotschild'in New York ve Paris'teki Epstein'in evlerinde yıllar boyunca birçok kez görüşme ayarladığını ve de Rothschild'i kendi dairesinde kalmaya davet ettiğini gösteriyor. 19 Mart 2019'da, tutuklanmasından yaklaşık dört ay önce, Epstein de Rothschild'e Paris'te olduğunu bildiren bir mektup gönderdi. O da şöyle cevapladı: "Gerçekten ?!! Ben de buradayım. Ne zaman özgür olacaksın?" Amerika'daki lise mezunu bir sapkın finansör, İsrail'in kurucusu ve dünyanın en zengin ailesiyle "Ukrayna'daki fırsatları" konuşuyor. Önüne gelenle Ortadoğu'yu analiz ve dizayn ediyor, Afrika'da operasyon yapıyor. Rotschild hanedanının bankasından devlet başkanlığına geçen Macron bile onu arayıp her konuda fikir istiyor, krallar, prensler, siyasetçiler, ünlüler adasında sıraya giriyor.

Onun gönderdiği şantaj görüntülerine güvenerek İsrail Başbakanı Netenyahu, kameralar önünde "ABD kontrolümüzde" diyebiliyor. Açıklanan belgelerde, 31 Aralık 2018 tarihli Ariane de Rothschild'le arasındaki e-postalarda Epstein, Adolf Hitler'in çok yoksul olduğu dönemde Guttman, Epstein ve Rothschild aileleri tarafından finanse edilen bir barınakta yaşadığını söylüyor. Rothschild ise bu bilginin doğru olduğunu ifade ederek, zaman zaman "Rothschild ailesinin daha fazla güç kazanmak için Hitler'i kitlesel imha konusunda desteklediğinin ve bunu planladığını" söylüyor. ABD derin devletinin küreselcilere altın vuruş yaparak yayınladığı belgeler hem Siyonist çetenin ipliğini pazara çıkarıyor hem de dünyayı ve sistemlerini sarsıyor. ABD Başkanı "Belgeler suçluları ortaya koyuyor" dedi. Küçük kızlarla MOSSAD ajanı Epistein eliyle fuhuş yapan siyasilerin, ünlülerin görüntüleri ortalığa saçıldı. Ortada devasa bir suçlular grubu var. Ancak suça rağmen hakkında dava açılan sayısı "SIFIR". Dünya şokta ve Siyonizmin kontrolündeki adalet öküzün trene baktığı gibi belgelerİ uzaktan izliyor. Buna rağmen artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.