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İstifa edenin izinleri

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 6 Ocak 2025

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İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı için tazminat ödemeyeceğiz. Tazminatsız işten ayrılan işçiye geriye dönük izin parası ödeyecek miyiz?
İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar yani 3 sene çalışmış ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.

Firmamızda pazarlama departmanında çalışan elemanlarımıza sadece görevlerinde kullanılmak üzere araç tahsis ettik.
Fakat çalışanlardan birkaç tanesinin bu araçları özel işlerinde de kullandığını tespit ettik.
Tüm personeli iki kez uyarmamıza rağmen hâlâ aynı şekilde davrananlar var. Tazminatsız işten çıkartabilir miyiz?
İş Kanunu'na göre; işçi işverenin tahsis ettiği araçları sözleşmesinde hüküm yoksa veya işverenin izni yoksa şahsi işleri için kullanamaz. Kullandığı tespit edilen personelin haklı bir mazereti bulunmaması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.

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