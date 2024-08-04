ALİ ŞERBETÇİ

YAKLAŞIK 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler ve SGK primim asgari ücretten yatırılıyor. Asgari ücret bankaya kalanı elden alıyorum şirket yazışmalarım imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor fakat şirketin tek çalışanıyım, iş yaptığımız şirketler ancak ispatlayabilir satış müdürü olduğumu veya bu imzalar. Defalarca konuşmama rağmen olumlu bir sonuç çıkmadı bu sebepten işten çıkmayı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Şimdiden çok teşekkürler. K.C.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir. Hukukun genel prensibi gereğince bir iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz. İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.



3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde senemi doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diyerek beni işten attılar. Haklarım ve alacaklarım nedir?

İşyerinde bir yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır. Haksız olarak işten çıkarıldığınız için kıdem tazminatına hak kazanırsınız.



Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de çok uzun değil mi? S.M.

Sayın Okurum, 4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.



Ali Bey, fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de biz bu mazeretlere inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkarmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? B.K.

İş kanununa göre İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır.

İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir.

Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.