RAMAZAN İMSAKİYE
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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 27 Nisan 2021, Salı

Evde maaş hizmeti | 27 Nisan 2021

İşçi emeklisi babama 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlandı. Babam sağlık sorunları nedeniyle dışarıya çıkamıyor. Aylığını evde alabilir mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 01/03/2014 tarihinde protokol imzalandı. Böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirildi. Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "Konutta" ibaresini yazarak veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödenmektedir. Ayrıca, internet ortamında www.turkiye.gov. tr adresinde yer alan "Adres ve Banka/ PTT Değişikliği" menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi de talep edilebilir. PTT, gelir ve aylıkları hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde, bildirdikleri ikametgahında öder.

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