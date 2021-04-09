Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat!
İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de taşısanız bir sonuç alamazsınız.
Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması gerekirdi. Bu durumlarda dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.
■ Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz, kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşından yararlanabilir mi? B.Ş.
Eşinden boşanan kız çocukları baba veya anneleri üzerinden yetim aylığı alabilir. Eski eşlerinden alacakları nafaka yetim aylığına engel teşkil etmez.
Nafaka alırken de babanızın aylığından faydalanabilir.
■ 04.04.1977 doğumluyum. İşe girişim 01.04.1997, 5200 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? F.K.
İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 04.04.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı geriye çekmez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Boşanıp ölüm aylığı alanlar dikkat! | 8 Nisan 2021 08 Nisan 2021, Perşembe Annem geçen yıl babamdan boşandı ve rahmetli dedemden dolayı ölüm aylığı almaya başladı. Ancak bir süre önce babamla...
- Şirket ortağı olanlar dikkat! | 7 Nisan 2021 07 Nisan 2021, Çarşamba Ankara'da plastik işi yapan bir limited şirketiz. Şirketimiz 3 ortaklı iken, geçen ay bir ortak daha aldık. Yeni...
- Eşinin yanında çalışanlar dikkat! | 6 Nisan 2021 06 Nisan 2021, Salı Kendime ait bir bakkal dükkanı işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir...
- Evlenene 24 maaş ödeme 05 Nisan 2021, Pazartesi Rahmetli babamdan dolayı ölüm aylığı alıyordum. 2019 Ekim'de evlendim ve bu nedenle aylığım kesildi ve SGK 2 yıllık...
- Tazminatı alamayan hakkını arar | 4 Nisan 2021 04 Nisan 2021, Pazar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen İşyerim tazminatımı...
- Boşanıp ölüm aylığı alanlar dikkat! | 8 Nisan 2021
- Şirket ortağı olanlar dikkat! | 7 Nisan 2021
- Eşinin yanında çalışanlar dikkat! | 6 Nisan 2021
- Evlenene 24 maaş ödeme
- Tazminatı alamayan hakkını arar | 4 Nisan 2021
- Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi? | 3 Mart 2021
- Sigortası olmayanlar başvursun | 2 Nisan 2021
- GSS primi emekli maaşını etkilemez
- Primi tamamlayana tazminat | 31 Mart 2021
- Sigortasız süreler için arabulucuya gidin | 30 Mart 2021