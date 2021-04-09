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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 09 Nisan 2021, Cuma

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat!

2.5 yıl döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim? S.A.
İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de taşısanız bir sonuç alamazsınız.
Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması gerekirdi. Bu durumlarda dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.

Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz, kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşından yararlanabilir mi? B.Ş.
Eşinden boşanan kız çocukları baba veya anneleri üzerinden yetim aylığı alabilir. Eski eşlerinden alacakları nafaka yetim aylığına engel teşkil etmez.
Nafaka alırken de babanızın aylığından faydalanabilir.

04.04.1977 doğumluyum. İşe girişim 01.04.1997, 5200 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? F.K.
İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 04.04.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı geriye çekmez.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat!
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