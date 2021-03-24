Kamu işçisi işyeri açabilir mi? | 24 Mart 2021

Bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? Maaşımdan vergi kesintisi yine de yapılır mı? A.Ç.

İş sözleşmesinde ve işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa ve orada çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı bulunuyorsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Adınıza işyeri olması ancak sözleşmenizde 'işyeri açamaz' diye bir ibare varsa size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımından farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni işyerinin mevcut işi olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına işyeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağ-Kur'lu olarak işyeri açması Bağ-Kur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.