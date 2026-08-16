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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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Çalışan emeklilere yıpranma uygulanmaz

Eklenme Tarihi 16 Ağustos 2026

Bir döküm fabrikasından emekli oldum. Halen maden eritme ve dökme işlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam ediyorum.

Emekli olmadan önce hizmetlerim SGK'ya 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi olarak bildiriliyorken, şimdi öyle değil. Şimdi neden bu haktan faydalanamıyorum?

5510 sayılı Kanun'un 40. maddesine göre, hizmet akdine tabi olarak çalışanlar ile bazı kamu görevlilerinden, yine aynı maddede sayılan iş yerlerinde, sayılan işlerde çalışanlar hakkında fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin bir kısmı da 3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Dolayısıyla, fiili hizmet süresi zammının uzun vadeli sigorta kollarından sağlanacak yardımlarda dikkate alınacağı açıktır. Bu nedenle, yaşlılık aylığı almakta iken aylığı kesilmeksizin hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam edenler için, zaten uzun vadeli sigorta kollarından kendilerine aylık bağlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı uygulaması söz konusu değildir.

Zira SGK'nın 2013/11 sayılı genelgesinde, "Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aylıklarını kestirmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır." denilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur.

İşçimiz 5 gün izin aldı, izin bitiminde göreve başlamadı. İşten çıkartabilir miyiz?

İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkartır.

İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir.

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