Maaşı düşük gösterilenler dikkat

ALİ ŞERBETÇİ

Eklenme Tarihi 26 Ekim 2025

Özel bir firmada çalıştım.
Maaşımın yüksek olmasına rağmen primlerim asgari ücretten ödendi. Ben bu iş yerinden ayrıldım, bir miktar alacağım kaldı. Eski işverenim alacağımı ödemek istemiyor. Ne yapabilirim?
Sevgili okurum, ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise yani bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollara başvurarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak ücret bordolarını vs. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlarda itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız.
Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar arayın.

Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı?
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi (GSS) ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilir ancak ödenen bu primlerle emekli olamaz. Yani zorunlu olarak GSS primi ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir.
Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim?
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini almaya başlayabilirsiniz.

Tekstil fabrikasında çalışan işçimiz 5 gün izin aldı. Ancak izin bitiminde göreve başlamadı.
Ne yapmamız lazım?
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır. İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini feshedebilir.

