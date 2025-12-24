PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kıdem tazminatında dikkate alınan ödemeler
ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları

Kıdem tazminatında dikkate alınan ödemeler

Eklenme Tarihi 24 Aralık 2025

İş yerimizde çalışmaya devam eden bir sigortalı için yanlışlıkla İşten Ayrılış Bildirgesi verilmiş, ancak hizmetleri 30 gün üzerinden bildirilmiş. Bu durumu yaklaşık 3 ay sonra fark ettim. Bu hatayı, idari para cezası yemeden nasıl düzeltebilirim? N. ÖZ

Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibarıyla 10 günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz. Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir. Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz. Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, İşten Ayrılış Bildirgesi'nin iptal edilip edilmeyeceğine gerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verirler. Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir. Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucuna göre Kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.

Kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır, hangileri alınmaz? Açıklarsanız sevinirim. G.Ç.


Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir. Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Memur adayları dikkat! 21 Aralık 2025, Pazar İşçilere refakat izni verilir mi? 14 Aralık 2025, Pazar Devir çalışanı etkiler mi? 23 Kasım 2025, Pazar İşçiler bunları yapmayın 22 Kasım 2025, Cumartesi
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Süper Loto 94 milyon devretti
Süper Loto 94 milyon devretti
Yargıtay’dan emsal karar! Eşine denemek için isimsiz çiçek göndermek kusur sayıldı
İsimsiz çiçek kusur sayıldı
Zemheri soğukları başladı! Türkiye 40 gün boyunca dondurucu soğuk ve karın etkisinde kalacak
40 gün kara kış
Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaştığı A.B.İ. dizisi ilk tanıtımıyla izleyiciden büyük ilgi gördü
Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı