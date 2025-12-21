ALİ ŞERBETÇİ

KPSS puanları ne kadar geçerli? Kamu personel seçme sınavına giren memur adayları Kamu Personel Seçme Sınavı esas alınmak üzere B grubu kadrolara atamada hangi puan türünün kullanılacaklar? KPSS sınavında hangi okul mezunları hangi puan türünü kullanacak? KPSS puanının geçerlilik süresi ne kadar?

KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonucunun açıklanmasına kadar geçerli. (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak KPSS puan türleri ise;

Lisans mezunları için P3,

Ön lisans mezunları için P93,

Ortaöğretim mezunları için P94 olmaktadır.

Yarı zamanlı çalışan memurların yıllık izin hakları var mı? Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde, "Memur, süt izni hariç olmak üzere mazeret izinleri ile yıllık izinlerini, 657 sayılı Kanun'da belirtilen süreler kadar kullanır" hükmü ile aynı maddenin 7'nci fıkrasında, "Memur, aylıksız izin hariç olmak üzere, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarım zamanlı çalışmış sayılır" hükmü bulunmakta. Bu çerçevede amirlerin uygun bulduğu tarihte ilgili personel yıllık izin kullanabilecek ve bu kullanılan yıllık izin süresinde geçen süre de yarım zamanlı çalışma sayılacaktır.

Memurlar anonim şirkete ortak olabilir mi? Anonim şirketin esas sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memurunun anonim şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca bulunmamakta.

Yaş tahsisi yaptıran memur ne zaman emekli olacak? 1- 5434 sayılı Kanun'a tabi olanların mezkûr kanunun 105'inci maddesi gereğince 18 yaşından sonra yapılan yaş tashihinin emeklilik işlemlerinde dikkate alınamayacağı, 2- 5510 sayılı Kanun'a tabi olanların devlet memuru olarak göreve başlamadan önce yaş tashihi yaptırmış olmaları halinde yapılan yaş tashihinin geçerli olacağı, göreve başladıktan sonra yapılan yaş tashihlerinin ise geçerli olmayacağı değerlendirilmekte.

Kamuda iş fırsatları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak toplam 3 bin sözleşmeli personel alacak. Başvurularda son tarih 26 Aralık. Mühendis, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, avukat, öğretmen, hemşire, fizyoterapist, mimar ve destek personeli (temizlik), destek personeli (yaşlı bakıcısı) ile sosyal destek personeli unvanlarında personel alınacak. ■ Kayseri Üniversitesi'ne, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 1 psikolog, 1 kütüphaneci, 8 büro personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 tekniker, 2 teknisyen ve 12 destek personeli olmak üzere toplam 35 sözleşmeli personel alınacak. Başvurularda son tarih 29 Aralık 2025.