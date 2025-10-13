ALİ ŞERBETÇİ

Emekli olabilmek için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var. Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim?

Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.



Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım.

Firma şehir içi veya şehir dışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Zaten asgari ücretten az yüksek maaş alırken cezaların bize ödetilmesi yasal mıdır? T.T.



İşçinin işini özenle yapması kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.



Özel bir şirkette çalışıyorum. Bu yılın sonunda 3 yıllık sözleşmem bitecek, yeni sözleşme imzalamak istemezsem tazminatımı bu sürenin sonunda alabilir miyim?



İş Kanunu'na göre belirli süreli iş sözleşmelerinin sonunda sürenin sona ermesiyle sözleşmenin feshedilmesinde haklı bir neden olmadıkça tazminat talep edemezsiniz.

Ancak İş Kanunu'nda belirtilen haklı bir sebep olursa sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden iş sözleşmenizi feshederek tazminat talep edebilirsiniz.



Özel bir şirkette yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim her yıl birike birike şu an itibariyle 150 gün oldu. Bu benim için haklı fesih imkanı sağlar mı? Çünkü yıllık izin kullanamadığım bir yerde çalışmak istemiyorum.



İşçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır.

Şöyle ki; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2001/17459 esas numaralı kararında;

"Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanunu'nda tanınmış olan haklarını kullanabilir" denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da size sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetme yetkisi veriyor demektedir.