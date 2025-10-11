ALİ ŞERBETÇİ

Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı alıyor. Annemin işe girerek sigortalı olarak çalışması durumunda ya da kendi çalışmasından dolayı emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir mi?

Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir.

Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer.

Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın yüzde 75'i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50'ye düşecektir.

Eğer bir çocuğu varsa, aldığı aylık yine yüzde 50'dir ve işe girmesinde herhangi bir düşüm yaşamayacaktır.



Bir benzinlikte 7.5 yıldır çalışıyorum, 24 saat çalışıp 24 saat izindeyim, hiçbir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İşten çıkarılma korkusuyla şikayet edemiyorum.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Sayın okurum, işten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde haklarınızı almak için yargıya başvurabilir veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz. Çalışırken şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.



Özel bir şirkette çalışıyorum. Bu yılın sonunda 3 yıllık sözleşmem bitecek, yeni sözleşme imzalamak istemezsem tazminatımı bu sürenin sonunda alabilir miyim?

İş Kanunu'na göre belirli süreli iş sözleşmelerinin sonunda sürenin sona ermesiyle sözleşmenin feshedilmesinde haklı bir neden olmadıkça tazminat talep edemezsiniz. Ancak İş Kanunu'nda belirtilen haklı bir sebep olursa sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden iş sözleşmenizi feshederek tazminat talep edebilirsiniz.