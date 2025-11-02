ALİ ŞERBETÇİ

Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin artmasından başka işveren maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? Çalışma Bakanlığı'na şikayet etsem ya da iş mahkemesine gitsem haklı bulunur muyum?

Çalışanların en büyük eksiklikleri, işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamalarıdır. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir.

Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinize gelen artışı sağlayacaktır.



2130 prim günüm bulunuyor. 1996'da sigorta girişim oldu.

SSK giriş tarihimden sonra bir çocuğum var.

3600 günle nasıl emekli olabilirim?

SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. Bir çocuk için iki yıl yani 720 gün kazanabilirsiniz. Ancak 3600 gün ile emekli olabilmeniz için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı tarihi beklemeniz gerekmektedir.



3 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Hiç yıllık izin kullanmadım.

Ne kadar yıllık izin hakkım var? Yıllık izin için işverenime yaptırım uygulanır mı?

İş Kanunu'na göre; yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin düzenleme kapsamında çalışma süresi 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir. İşveren yıl içerisinde yıllık izin kullandırmak zorundadır.

Siz 3 yıldır çalıştığınızdan dolayı her yıl için ayrı ayrı 14 gün izin kullanmanız gerekir. İşveren yıllık izin kullandırmıyorsa Çalışma ve İşkur il müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.



Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum.

Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat asgari ücretten gösteriliyor. Aylığımın asgari ücretten fazlası elden zarfla veriliyor.

İşverenin bu şekilde yapması işçiye iş akdi fesh hakkı veriyor mu? Bu şekilde aylık almamın bana zararı var mı?

İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse, işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. İşveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de cezalandırılır. Size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir.