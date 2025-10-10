PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ücreti gününde ödenmeyen ne yapabilir?

Ücreti gününde ödenmeyen ne yapabilir?

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 10 Ekim 2025

Maaşların yarısı bankadan, yarısı elden ödeniyor. İş yerimde 2 aydır maaş verilmiyor. Haklarım nedir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesinde ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;

İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. Ücret ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde ödenmez ise işçi; 21'inci gün itibariyle İş Kanunu'nun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi /II e bendinde tanımlanan "İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatı almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile feshedebilir. İş Kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Yasa koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır.
Zamanında ödenmeyen ücret içinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir. Bu durumun çalışma hayatında uygulanması, işçi ile işveren arasında sorunlar oluşmasına sebep olabilir. Fakat işçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yetim aylığı hangi durumda kesilir? 05 Ekim 2025, Pazar Annelere borçlanma imkanı 04 Ekim 2025, Cumartesi Dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! 28 Eylül 2025, Pazar İkinci bir işte çalışacak olan işçiler dikkat! 14 Eylül 2025, Pazar
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Resmi İlandır
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİM 10 Ekim 2025 aktüel kataloğu! Termal tayt ve polar ürünlerde indirim!
Termal tayt ve polar ürünlerde indirim
Gazdan güneşe Nükleerden Yapay zekâya: Türkiye’nin enerji stratejisi yeniden şekilleniyor!
Türkiye'nin enerji stratejisi yeniden şekilldeniyor
EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon teklifi belli oldu mu?
Merkez’in kasası dolu: Rekor geldi
Merkez'in kasası dolu