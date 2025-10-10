ALİ ŞERBETÇİ

Maaşların yarısı bankadan, yarısı elden ödeniyor. İş yerimde 2 aydır maaş verilmiyor. Haklarım nedir?



4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesinde ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;



İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.



Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. Ücret ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde ödenmez ise işçi; 21'inci gün itibariyle İş Kanunu'nun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi /II e bendinde tanımlanan "İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatı almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile feshedebilir. İş Kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Yasa koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır.

Zamanında ödenmeyen ücret içinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir. Bu durumun çalışma hayatında uygulanması, işçi ile işveren arasında sorunlar oluşmasına sebep olabilir. Fakat işçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.