ALİ ŞERBETÇİ

İşçi emeklisi babamdan dolayı maaş alıyorum. Bekarım ve herhangi bir işte çalışmıyorum.

Evlendiğimde maaşım kesilecek biliyorum. İşe girmem durumunda da maaşım kesilir mi? A.K.



İşçi emeklisi kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının kesilmesi için iki neden vardır. Birincisi bekar kız çocuklarının evlenmesi, ikinci ise Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi bir iş yerinde çalışmaya başlaması ya da yine kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almasıdır. Nasıl evlenince yetim aylığı kesiliyorsa işe girişte de aylık kesilir. Ancak işe girip aylık kesilince işten çıkışta da tekrar aylığa girilebilmektedir.



Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır.

Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Öte yandan; iş sözleşmesini feshetmek isteyen işçi (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerle uygulanan bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.



Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi?

İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmak için, iş yerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştırılması, işçinin en az 6 aylık kıdemi bulunması ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Dolayısıyla sizin işe iade hakkınız bulunmuyor. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.



Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı var mı? S.V.

Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez.

Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazası-meslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir.

Bu durumda hem emekli aylığını da hem de gelirini almaya devam ederler.

Hatta bu durumda iken vefat ederlerse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/gelir paylaştırılır. Ancak malullük maaşı bağlananlar emekli olduktan sonra çalışırlarsa maluliyetleri biter ve maaşı kesilir. İki durumu birbirinden ayırmak gerekmektedir.