PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kaza geçirenler dikkat!

Kaza geçirenler dikkat!

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Eylül 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmakta. Acil hallerde kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabilir.

Sağlık güvenceniz yoksa sağlık hizmet bedellerini kim ödeyecek?

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta. Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmakta.

Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanmakta. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak SGK tarafından karşılanacaktır. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.

Özel hastaneye ilave ücret ödenecek mi?

Trafik kazalarına bağlı sağlık giderleri kişilerin genel sağlık sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği usul esaslarına göre SGK tarafından karşılanmaktadır. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra, kazazede sağlık hizmet sunucusu tarafından acil halinin sona erdiği ile ilgili olarak bilgilendirilir. Tedaviyi devam ettirmek isteyenler için sonrasında kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği'nde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler tanımlanmıştır.

Tedavi giderlerinde kusur oranına bakılıyor mu?

Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda SGK tarafından karşılanmaktadır. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus değildir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Emekliye işe iade imkanı 31 Ağustos 2025, Pazar Fizik tedavi faturası devletten 29 Ağustos 2025, Cuma Emeklinin vefatından sonra yatan aylığı çekmeyin 28 Ağustos 2025, Perşembe Ücretin artırılmaması tazminat nedeni mi? 25 Ağustos 2025, Pazartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşıyor
Spor devrimi yaşanmakta
Süper Loto’da 6 bilene büyük ikramiye çıkmadı: Ödül 38 milyon liraya devretti
39 milyon devretti
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı: Gürsel Tekin geçici başkan olarak atandı
CHP'de şaibe tescillendi
Başkan Erdoğan’dan Şangay Zirvesi sonrası kritik açıklamalar: ’’O yavruların halini gözü olup da görmeyenlere yuh olsun’’
Gözü olup da görmeyene ''yuh'' olsun
Beşiktaş’ın yeni transferi Vaclav Cerny, Başından beri Beşiktaş’ı bekledim
Beşiktaş'ı bekledim