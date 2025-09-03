ALİ ŞERBETÇİ

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmakta. Acil hallerde kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabilir.

Sağlık güvenceniz yoksa sağlık hizmet bedellerini kim ödeyecek?

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta. Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmakta.

Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanmakta. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak SGK tarafından karşılanacaktır. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.

Özel hastaneye ilave ücret ödenecek mi?

Trafik kazalarına bağlı sağlık giderleri kişilerin genel sağlık sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği usul esaslarına göre SGK tarafından karşılanmaktadır. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra, kazazede sağlık hizmet sunucusu tarafından acil halinin sona erdiği ile ilgili olarak bilgilendirilir. Tedaviyi devam ettirmek isteyenler için sonrasında kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği'nde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler tanımlanmıştır.

Tedavi giderlerinde kusur oranına bakılıyor mu?

Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda SGK tarafından karşılanmaktadır. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus değildir.