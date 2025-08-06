ALİ ŞERBETÇİ

3 aydır maaş ödenmiyordu. Maaşların yarısı bankadan yarısı elden veriliyordu. İşten ayrıldım.

Haklarım nedir?

Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;

* İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

* İş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

* Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

* Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Ücret ödeme tarihinden itibaren 20 güne kadar ödenmez ise; 21'inci gün itibariyle 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi /II e bendinde tanımlanan " İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" maddesi gerekçe gösterilerek hizmet akdi haklı sebeple tazminatı almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile feshedilebilir.

İş Kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Yasa koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır. Zamanında ödenmeyen ücret için de mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir.

Yargı yoluyla ödenmeyen ücretlerinizi ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.



Eksik günlerimi borçlanma ile tamamlayıp 4.5 yıl çalıştığım şirketten tazminatımı alabilir miyim?

İşten ayrıldıktan sonra ne kadar daha sağlık yardımı alabilirim?

İşe başlangıcınıza göre sigortalılık sürenizi tamamlamışsanız ve eksik prim günlerini borçlanıp ödeyerek prim gününüzü de tamamladığınız takdirde sadece yaşı bekleyecekseniz, SGK'dan bu süreleri doldurduğunuza ilişkin alacağınız yazı ile işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alabilirsiniz.

İşten ayrıldıktan sonra toplamda 100 gün daha sağlık yardımı alırsınız. 100 gün tamamlandıktan sonra çalışmamanız durumunda genel sağlık sigortası primi ödemelisiniz. Bunun için gelir testi yaptırmanız gerekiyor.

Ailedeki kişi başına düşen gelire göre de ya devlet tarafından sağlık hizmeti alacak ya da genel sağlık sigortası primi ödemeniz gerekecektir.