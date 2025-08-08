ALİ ŞERBETÇİ

Sigorta başlangıcımın öncesinde çıraklık okulundan girişim var, emekliliğime etkisi olur mu?

Çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce sigorta tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır.



Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum.

Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. İşverenin bu şekilde yapması işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu?

İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir.

Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.