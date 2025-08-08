SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çıraklık sigortasının kadınlara faydası var

Çıraklık sigortasının kadınlara faydası var

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 8 Ağustos 2025

Sigorta başlangıcımın öncesinde çıraklık okulundan girişim var, emekliliğime etkisi olur mu?
Çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce sigorta tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır.

Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum.
Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. İşverenin bu şekilde yapması işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu?
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir.
Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ücreti ödenmeyen işçi ne yapabilir? 06 Ağustos 2025, Çarşamba İşe başlatmayan tazminat öder 03 Ağustos 2025, Pazar Çalışana hakaret tazminat ödetir 02 Ağustos 2025, Cumartesi Fazla mesai hesabına dikkat 31 Temmuz 2025, Perşembe
13 yıllık evlilik 2 çocuk... Alper Kul ile Aylin Kontente’nin oğullarına bakın: Büyük babaya küçük anneye benziyor!
Oğulları ilgi odağı oldu! Büyük babaya küçük anneye benziyor!
Fatih’te yolcu seçen ticari taksi şoförü yakalandı
Fatih'te yolcu seçen ticari taksi şoförü yakalandı
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!
CHP’li İmamoğlu’nun İngiliz’e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı!
Dublin’de Tammy Abraham şov! St. Patrick’s Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
Dublin'de Tammy Abraham şov!