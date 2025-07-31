ALİ ŞERBETÇİ

Çalıştığım güvenlik firması bayram mesaimi ödemedi ve ben bu durumu işsiz kalırım endişesiyle dile getiremiyorum. Ne önerirsiniz?

İş Kanunu'na göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışma yapılırsa yüzde 100 zamlı ücret ödenir. Zamlı ücret ödenmez ise ALO 170 veya CİMER aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na isminizin gizli tutulmasını isteyerek şikayette bulunabilirsiniz.



3 senedir bir otelde çalışıyorum. 1 saat fazla çalışmadım diyerek beni işten attılar. Haklarım ve alacaklarım nedir?

İş yerinde işveren fazla çalışma yaptırmak istediği zaman işçinin yazılı onayını almak zorundadır. İşçi onay vermezse fazla çalışma yaptıramaz.

İşveren, fazla çalışma yapmadığı için işçiyi işten çıkartırsa çalıştığı dönem için ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Kıdem ve ihbar tazminatının hesabında çalıştığınız süreler toplamı dikkate alınarak son ücret üzerinden ödeme yapılır.



İş Kanunu'na göre zamanaşımı kaç yıl içinde dolar? Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu?

İş Kanunu'na göre ücretlerde zamanaşımı 5 yıl, tazminatlarda ise 10 yıldır. Ücretlerdeki zamanaşımı ücreti hak ettiğiniz tarihten itibaren başlamaktadır. Tazminatlarda ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar. Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye 20 gün izin verilir. İş Kanunu'na göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir. İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır. Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunların da ödenmesi gerekir.

Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Başka bir kesinti yapılmaz.



Eksik günlerimi borçlanma ile tamamlayıp 4.5 yıl çalıştığım şirketten tazminatımı alabilir miyim? İşten ayrıldıktan sonra ne kadar daha sağlık yardımı alabilirim? Ya da nasıl sağlık yardımı alırım?

İşe başlangıcınıza göre sigortalılık sürenizi tamamlamışsanız ve eksik prim günlerini borçlanıp ödeyerek prim gününüzü de tamamladığınız takdirde sadece yaşı bekleyecekseniz SGK'dan bu süreleri doldurduğunuza ilişkin alacağınız yazı ile işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alabilirsiniz. İşten ayrıldıktan sonra toplamda 100 gün daha sağlık yardımı alırsınız. 100 gün tamamlandıktan sonra çalışmamanız durumunda genel sağlık sigortası primi ödemelisiniz. Bunun için gelir testi yaptırmanız gerekiyor. Ailedeki kişi başına düşen gelire göre de ya devlet tarafından sağlık hizmeti alacak ya da genel sağlık sigortası primi ödemeniz gerekecektir.