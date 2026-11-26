için Shakhtar Donetsk karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde sıralamalarını etkileyecek önemli bir maçtı. Liverpool önünde alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi karşısında alacağı sonuç merak konusuydu. Aslında Fenerbahçe maça son derece kontrollü başladı.Fenerbahçe rakibin hatalarını değerlendirecek pozisyonları da yakaladı ama maalesef son paslarda etkili olamadı. Özellikle topsuz oyunu çok iyi kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda son derece başarılı bir oyununu izledik. Pozisyonun az olduğu atanın galip geleceği bir maç izledik. Bence maç Fenerbahçe'ye daha yakındı. Son yılların taktiksel anlamda en disiplinli Fenerbahçesi'ni izledik. Kanarya bu galibiyetle son 24 şansını büyük ölçüde artırdı. Emre hocanın bugünkü oyun planı çok iyiydi ve iyi de uygulandı. Fenerbahçe bu maçı sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın önünde bu haftanın Türk takımlarının haftası olacağını söylemiştim.Liverpool galibiyetinden sonra Shakhtar galibiyeti Fenerbahçe için bundan sonraki maçlar adına bir öz güven oluşturmalı ve aynı zamanda Süper Ligi'de yansımalı.Özellikle Vedat Muriç, Greenwood ve Kante'ye bayıldım.Fenerbahçe'nin son 24 için artık yolu açılmış oldu. Fenerbahçe'nin arka arkaya aldığı 2 galibiyet onlar için bundan sonraki maçlarda da büyük moral olacak.