Abdullah Ercan

SERGEN Yalçın savunma formasyonuyla maça başladı. Hedefi gol yememekti. Kaptığımız toplarla dikine etkili çıkışlar planlıyorduk. İlk yarıda bazı bölümlerde bunu yaptık. Ama bunu yaparken de gol yememek lazım. Gol yedikten sonra dağıldık. Pozisyonlarımız da vardı. Ofsayt nedeniyle sayılmayan bir de gol bulduk. Bu ligde kalmamız gerekiyordu ama bu lig için daha çok çalışmamız lazım. Sergen Yalçın üzerinden bakmamalıyız.

Ligde kalmayı başaramadık. Mühim olan bir oyun bulmak. Hocanın yeni sezonda bir oyun bulması lazım. Kimlerle devam edeceğini bulması ve onların üzerine inşa etmesi gerekiyor. Sergen Yalçın ile ilgili mart ayındaki maçlarda değerlendirme yapmamız gerekiyor. Aynı yıl içinde çıktığımız A Ligi'nden yine aynı yıl içinde düşmek önemli bir konu.



Neyi eksik ya da yanlış yaptığımız bulmak için değenlendirme yapmamız lazım. Açık açık görüldü ki bu ligdeki takımlarla mücadele etmek istiyorsak A Ligi'nde a plus oyuncular bulmak lazım. Takımda bu seviye oyuncular var ama sayı az artırmak lazım. Kötü oldu. 6 maçta galip gelelemek sadece milli takımın değil, herkesin sorgulaması gereken çok önemli bir konu.

Bugün özelinde Berke'nin performansı çok iyiydi. Sahanın en iyisiydi. Bu kırılgan yapıyı değiştirmek lazım. Golü yedikten sonra çabuk dağılıyoruz. Uluslar Ligi bitti. B ligi'nde devam edeceğiz gibi. EURO 2028'i kesinlikle ıskalayamayız. Şapkayı önümüze koyup iyi analiz yapmalıyız.