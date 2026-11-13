Abdullah Ercan

MİLLİ Takımımız, Sergen Yalçın ile yeni bir yolculuğa çıktı. Sergen Yalçınlı ay-yıldızlıların Belçika maçında oynayacağı futbol ve alacağı sonuç merak ediliyordu. Maça çok iyi başlayan bir milli takım izledik. Gerek alan baskısında gerekse ikinci bölge savunmasında iyiydik. Bu bölümde golü de bulduk. İlk 20 dakika iyiydik.

Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Bu seviyelerde 20 dakikayı 1-0 üstün geçen bir takım 30. dakikada 2-1 geriye düşmez. A Ligi seviyesi için bu kabul edilemez.

ÜRETKEN OYUNCU YOK

Oyunun ikinci devresi için beklenti milli takımımızın daha iyi oynamasıydı. Ancak oyunun kontrolü Belçika'da idi... Görüntü itibarıyla şu an Kenan Yıldız da olmadığında Arda Güler dışında maalesef üretken oyuncumuz yok. A Ligi'nde kalma ümitlerimiz zora girdi. Sergen hocanın düzeltmesi gereken çok konu var.

KİMLİK OTURTMALI

İşi hiç de kolay değil. Yani, bu seviyede bu kadar dengesiz oyunlar Türk Milli Takımı'na yakışmıyor. Sergen hocanın bundan sonraki süreçte tabii ki hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Elemelerde başarılı olmak. Ama daha önemli konular var. Bunlardan bir tanesi milli takımın bir oyun kimliği bulması. Belki Sergen hoca ile kazanabiliriz ama oyun kimliğinin oturması gerekli. Bugünkü oyunu gördükten sonra pazar günü oynayacağımız Fransa maçına ümitli bakamıyorum.