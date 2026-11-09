Abdullah Ercan

DÜN Çorum deplasmanında alınan galibiyet önemliydi. Özellikle ilk yirmi dakikayı çok beğendim. Sarı-Lacivertliler sahaya oldukça istekli çıktı. Oyunun temposu önceki maçlardan farklıydı.Takımın hücum anlayışı dikkatimi özellikle çekti. Emre hocanın dokunuşlarını merak ediyordum. İlk bölümde bunun karşılığını sahada gördüm. Fenerbahçe, bireysel kalitesiyle farkını gösterdi.

Büyük oyuncular, büyük takımlarda farkını gösterir. Sarı- Lacivertliler bu kaliteyi fazlasıyla taşıyor. Greenwood'un performansı ayrıca dikkat çekiciydi. İrfan Can da oldukça etkiliydi. İki oyuncunun oyuna katkısı önemliydi. Fenerbahçe, Çorum karşısında iki farklı öne geçti. Bu dakikadan sonra oyun biraz değişti. Rakip takım skora karşılık vermeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe üstünlüğünü korumayı başardı. Sahadan farklı galibiyetle ayrılmak önemliydi. Üç puan, takım adına değerliydi.

Emre Belözoğlu'nun gelişi bazı değişiklikler getirdi. İlk on birde dört Türk oyuncu vardı. Bu tercih ayrıca üzerinde durulmalı. Takımın saha içindeki dengesi değişti. Oyun anlayışında yeni işaretler gördük. Gidilecek çok yol var. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor.Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi.