Abdullah Ercan

LİGDE arka arkaya alınan yenilgilerden sonra moralleri bozulan Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı kağıt üzerinde çok zor bir karşılaşma olarak görünüyordu. Üstelik Fenerbahçe oyun olarak geriye giderken Liverpool son maçlarda toparlanarak yukarıya doğru yükselme eğilimi içindeydi. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Kadıköy'de alacağı sonucu herkes gibi biz de merak ediyorduk. Fenerbahçe iç sahada çok kullanmadığı sadece Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı bir oyun felsefesiyle maça başladı.

Topun arkasına geçerek bir blok halinde durup kaptığı toplarla etkili ve dikine çıkmayı planladı. İlk 30 dakika atak yapmakta zorlanan bir Fenerbahçe gördük ama daha sonra kapılan toplardan sonra az da olsa pozisyona giren bir Fenerbahçe izledik. İlk yarı Kuyt'ın uygulamak istediği oyun planı tuttu. Fenerbahçe bunun ofansif yönünü biraz daha iyi yapsa ilk yarıda da öne geçebilirdi. 2. yarı aynı oyun anlayışından taviz vermeyen Fenerbahçe Oppong'un rakip oyuncuyu kaçırmasıyla 2-1 geriye düştü ama tekrar reaksiyon göstererek beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe'nin mevcut durumunda böyle bir maçı disiplinli ve arzulu oynaması çok kıymetli ve aynı zamanda Emre Belözoğlu'na önemli bir işaret. Fenerbahçe'nin gösterdiği reaksiyon önemli. Skor 2-2 olduktan sonra Muriç'in attığı golle Liverpool gibi bir devi yenmeleri gerçekten anlamlı.

Fenerbahçe'ye bu galibiyet ilaç gibi gelecek. Umarım bundan sonra yükseliş dönemi başlar.