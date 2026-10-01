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Abdullah Ercan
ABDULLAH ERCAN
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Yıpranmış bir takımımız var

Eklenme Tarihi 01 Ekim 2026

Milli Takım'ın iki maçlık Uluslar Ligi performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim grubumuz çok güçlü. Daha doğrusu A Ligi çok güçlü bir grup. Aslında Fransa maçı skor hariç bizim adımıza iyi geçti. Ancak İtalya maçında tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadık. Milli Takım'ın son yıllarda oynadığı en kötü ilk yarılardan biriydi. Hatta, Montella döneminin en kötü ilk yarı performansı olabilir. Ben de bu grupta lider olamayacağımızın farkındayım ama en kötü ihtimalle 2. ya da 3. olmak için mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum.

Belçika maçında nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

Bu maç öncesinde ortalık toz duman. Bu kadar kısa sürede bu maça fiziksel ve mental olarak hazırlanmak mümkün değil gibi. Futbolun şöyle bir gerçeği var. 4 maçınız varsa oynamak zorundasınız. Oyuncularımız bu maça 'Artık puan alma zamanımız geldi' diye bakarlarsa o zaman bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ancak İtalya maçının ilk yarısındaki gibi mücadele edersek Belçika'da da şansımız olmaz. Bizi en çok zorlayan fiziksel durumumuz. Montella, Belçika maçında farklı isimlere şans vermek zorunda. Yıpranmış bir takımımız var. Rotasyona gitmesi şart diye düşünüyorum.

Montella ile yola devam edilmeli mi?

Belki bu yazı yayınladığında ayrılık kararı açıklanabilir. Montella'ya büyük tepki var. TFF, Montella'nın arkasında duruyor ama oyun hiç iç açıcı değil. Son 5 resmi maçta 4 mağlubiyet almış bir Milli Takım'dan bahsediyoruz. Oyuncu ve oyun tercihlerinde büyük soru işaretleri var. Şu anki görüntü de devam edilmesi olasılık dahilinde değil dibi görünüyor

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