Abdullah Ercan

FENERBAHÇE'NİN Eyüpspor karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Sarı-Lacivertliler Eyüpspor önünde belki Türkiye Ligi'nin gol rekorunu kırabilirdi. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kazanması Fenerbahçe'nin galibiyetini mecburi duruma getirmişti. Bu skor aynı zamanda 4 takımlı şampiyonluk yarışının tekrar başlamasını sağladı. Tabii ki 8-0'lık galibiyette oyunu çok anlatmaya gerek yok ama Vedat'ın performansı çok önemliydi.

Akla gelen soru 'Vedat Gaziantep'te neden yedekti?' Takımın öz güveni açısından bu farklı galibiyet çok önemli. Şimdi 21 günlük ara var. Başta Asensio olmak üzere sakatların dönecek olması hem mental hem fiziksel olarak Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek. Milli maç arasından sonra tekrar 4 şampiyon adayının başlayacağı bir ligi tekrar seyredeceğiz. Tabii ki İsmail hoca için bu farklı galibiyet çok anlamlı. Çünkü aksi bir neticede farklı şeyler konuşabilirdik. Ancak İsmail hocaya bu ortamda kimle oynamak isterseniz o da hiç şüphe yok ki 'Eyüpspor' derdi. Bu tabii ki Fenerbahçe için test maçı değil ama 8-0'lık skor Süper Lig için çok önemli. İsmail hoca Lukaku ve Asensio'yu milli aradan sonra efektif olarak kullanabilirse hem kadro açısından hem de alternatif yaratma açısından olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Fenerbahçe bu galibiyetle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Ancak bahsettiğim gibi milli arada İsmail Kartal takıma yeni bir çehre kazandırmak ve 6 hafta içinde yapılan hataları tekrarlamamak zorunda. Bu ara Sarı-Lacivertliler için gerçekten çok değerli. Bunu iyi bir şekilde kullanırlarsa Fenerbahçe için yeni bir dönem başlayacaktır.