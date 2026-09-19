Abdullah Ercan

1-FAVORINIZ KİM? KAZANAN KİM OLUR?

Favorinin kim olacağını bilmiyorum. Galatasaray'ın daha çok yerleşik hücumu tercih edeceğini, Trabzon'un ise oyunu geçişlere taşımak isteyeceği bir maç bekliyorum.

Bunu yaparken oyunun ritmini hangi takımının belirleyeceği çok önemli olacak. Galatasaray'ın sezon başı form grafiği ve son 4 maçta alınan galibiyetler artılar olarak öne çıkıyor. Trabzon'un artıları ise saha ve atmosfer. Bordo-mavililerin uzun süre maçı dengede tutup merkezde kaptığı toplarla geçiş hücumlarını tamamlaması kazanmak için çok önemli.

Abdülkerim ve Davinson ikilisinin arası ve arkasından pozisyon bulabilirler. Galatasaray adına ise santrfor çevresine atılacak topları kullanma ve ikinci adam koşuları çok önemli. Maçın başında Trabzon yüksek enerji gösterecek bu aşikar. Galatasaray ise bu bölümde sakin kalmaya çalışacak. Skor uzun süre 0-0 giderse iş duran toplara kalabilir. Erken gol olursa oyun açılır.

2-TRABZONSPOR KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPAR MI?

Trabzonspor kaybederse büyük bir kırılma yaşar. Ligde şampiyon olan takımın maksimum 4-5 kaybettiğini düşünürsek aradaki farkı kapatmak zor olur. Bu sene Beşiktaş gibi de faktör var. Hem farkı kapatıp hem Beşiktaş'ı yakalamak zor olur. Trabzon kaybederse zirve yarışında ağır bir yara alır. Daha ligin başı diyenlere de katılmıyorum.

3- HANGİ YILDIZLAR ÖN PLANA ÇIKAR?

İki takımda da büyük yıldızlar var. İlk akla gelen Salah. Onana ve oynarsa Franculino Dju da fark yaratabilir. Galatasaray kısmında ise Osimhen oynamayacak. Oyunun neticesini değiştirecek oyuncu sayısı azalır. Galatasaray öne geçerse alanlar genişler. Burada Leao ve Yunus etkili olabilir. Deniz Gül'ün ön plana çıkabileceğini zannetmiyorum.

YAZARIN NOTU

Bu maç iki takımın da sezonun bu bölümünde gerçek seviyelerini ölçecek türden bir sınav. Galatasaray lider ve hücumda üretken. Trabzon ise kendi sahasında oyunun konforunu bozabilecek enerjiye sahip. Galatasaray için sabır, Trabzonspor için kompakt kalma belirleyici unsurlar olacak.