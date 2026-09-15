Abdullah Ercan

BEŞİKTAŞ yenilgisini unutturmak için Gaziantep maçı önemliydi. Ancak Fenerbahçe yine vasat bir futbol ortaya koydu.

Hem puan hem oyun olarak geriye gidiyor. Artık bazı soruların cevabı verilmeli. Lukaku hazır mı? Hazır değilse neden ilk 11 başladı? Kante, İsmail ve Guendouzi tercihi yanlıştı orta sahada. Bu maça Roma maçındaki gibi çıkılmaz.

Sahada 3 puan için çırpınan oyuncu sayısı da azdı. Daha da önemlisi, İsmail Kartal'ın istifa sürecinin takıma etkisi sorgulanmalı. **Fenerbahçe 5 haftada 7 puan kaybetti. **Bugün 11. sırada. Bu tablo kabul edilemez! Yönetimin de sorgulanması gerekiyor. Gaziantep maçı bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin net bir 8 numaraya ihtiyacı var. Asıl soru ise kadro planlaması…

Asensio'nun olmadığı bir takımda Talisca neden alındı? Vedat Muriç transfer edilmişken Lukaku neden alındı? Bugün Fenerbahçe, Greenwood'un ayağına bakıyor. İsmail Kartal, Eyüpspor'u kazansa bile sorunlar bitmeyecek. Çünkü ortada ciddi bir istikrarsızlık var. Fenerbahçe şu anda mehter takımı gibi. İki ileri, bir geri… Taraftarın sabrı tükeniyor. Kaybedilecek bir sezonun sinyalleri şimdiden görülüyor. Birilerinin artık bu tablonun hesabını vermesi gerekiyor. Kaybedilecek bir sezon daha ufukta şimdiden.