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Abdullah Ercan
ABDULLAH ERCAN
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Devler Ligi’ne çok yakıştı

Eklenme Tarihi 27 Ağustos 2026

Fenerbahçe Lyon deplasmanında sadece turu geçmedi, ŞampiyonlarLigi'nde neden yer almak istediğini de sahada gösterdi.
Özellikle ilk yarıda savunma ve hücum anlamında kusursuza yakın bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, rakibine oyun kurma fırsatı vermedi. Maç öncesi kadroda soru işareti olarak görülen Oğuz Aydın ise gecenin yıldızlarından biri oldu.

Görevini eksiksiz yapan tecrübeli futbolcu, performansıyla önemli bir mesaj verdi. Orta sahada Kantéve Guendouzi de mücadele gücü ve oyun disiplinleriyle Fenerbahçe'nin üstünlüğünde büyük rol oynadı. İkinci yarıda yorgunluk belirtileri görülmeye başlandı. Özellikle Talisca ve Muriç gibi oyuncuların enerjisi düşerken, Fenerbahçe yine de istekli oyununu sürdürdü. Son bölüm ise Sarı-Lacivertliler için oldukça stresli geçti.
Lukaku ve İrfan Can'ın oyuna girmesiyle birlikte hamleler geldi.

Yenilen golden önce takımın temposunu düşürmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu planın biraz daha erken uygulanması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırabilirdi.

Hakem kararları ve Lyon'un baskısına rağmen İsmail Kartal ve öğrencileri mücadeleyi bırakmadı. Son düdükle Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmanın gururunu yaşadı.

Şimdi önemli olan, bu başarılı performansın devam etmesi. Bu takımın Avrupa'da daha söyleyecek çok sözü var.

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