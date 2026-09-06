Abdullah Ercan

SÜPER LİG'in daha dördüncü haftası ama Fenerbahçe adına çok ciddi bir alarm var. Beşiktaş, sahada daha diri, daha takım ve ne yaptığını bilen taraf olarak derbiyi kazanmayı hak etti. Özellikle ikinci yarıda geçiş hücumlarıyla Fenerbahçe savunmasını fazlasıyla zorladılar. Fenerbahçe'de ise mağlubiyetin faturası büyük ölçüde İsmail Kartal'a yazılır. İrfan Can Kahveci'nin 10 numarada değerlendirilmesi, ikinci yarıdaki hamleler ve orta saha kurgusu beklenen sonucu vermedi. İrfan Can Kahveci 3 sene önceki futbolcu değil... Beşiktaş'ın geçişlerine çözüm bulunamadı. Şampiyonlar Ligi'ne kalan ama ardından ligde dört haftada iki mağlubiyet alan Fenerbahçe'de tablo kabul edilebilir değil. Sarı-Lacivertliler sahada organize olamadı. İkili mücadele anlamında Beşiktaş'ın çok gerisindeydiler.

Hal böyle olunca maçın skoru da onların aleyhine oldu. Son dakikalar Beşiktaş'ın kalesinda baskı kurulamadı. Hele ki kendi sahanda derbi kazanamıyorsan şampiyonluk yarışında işin çok daha zor. Üstelik takımın kilit isimlerinden Asensio'nun sakatlığı nedeniyle tribünde olması, kadro planlamasındaki sorunları da gözler önüne seriyor. Beşiktaş'ın hakkını teslim edelim. Italiano ile iyi organize olan Siyah-Beyazlılar, doğru yolda gidiyor. Fenerbahçe'de ise artık soru çok net: İsmail Kartal milli araya kadar takımın başında kalabilecek mi?