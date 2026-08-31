Abdullah Ercan

Lyon galibiyetinin moraliyle Samsunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, maça çok iyi başladı. Golü de erken bulan Sarı-Lacivertliler, 20-30. dakikalar arasında adam paylaşımındaki sorun nedeniyle oyun üstünlüğünü rakibine bıraktı.

Ancak özellikle ilk yarının son bölümünde Oğuz Aydın veBrown üzerinden sol kanadı çok iyi kullanan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü yenideneline aldı. İlk yarıdaki tekeleştiri, ortaya konan oyunarağmen farkın açılamamasıydı.

Fenerbahçe ikinci yarıya ise müthiş başladı. Lyon maçınında en iyilerinden olan OğuzAydın, attığı ikinci golleyine sahneye çıktı ve maçınadamı oldu. Samsun gibi zor bir deplasmanda Fenerbahçe hemiyi oynadı hem de kalesindeciddi bir pozisyon vermedi.

Pozisyon üretti, ritim buldu ve oyunun kontrolünü elinde tuttu. Kante'ye ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu adam kaç yaşında? Mücadelesi, enerjisi ve oyun aklıyla orta sahada yine müthiş bir performans ortaya koydu.

Bir diğer önemli nokta ise Fenerbahçe'nin santrforsuz oyuna alışması. Fenerbahçe artık savunma yapmayı da biliyor. Asensio'nun da takıma katılmasıyla Sarı-Lacivertliler'in hücumdadaha fazla pozisyon üretenbir takım olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Samsun'dan yalnızca üç puanla değil, Beşiktaşderbisi öncesi önemlibir özgüvenle dönüyor. Verilen sinyaller oldukça olumlu.