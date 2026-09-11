Abdullah Ercan

İLK planını gol yememe üzerine kuran bir Fenerbahçe vardı sahada. Alan daraltan ve topun arkasında kalan bir takım izledik. Bu oyun Fenerbahçe'nin öne çıkmasını da engelledi.

Tabii çok iyi bir takıma karşı oynuyorsun. Geniş alan bulduklarında çok tehlikeli bir takım. İkinci yarıda görüntü bir anda değişti. Fenerbahçe, Greenwood'un yaratıcılığında Archie Brown'ın müthiş vuruşuyla golü buldu. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig'e göre çok daha farklı olduğu için oynanan oyunun doğru olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da aynı kompakt oyuna devam etti ve net pozisyonlar yakaladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği kararlar önemliydi. Oğuz ve Lukaku'yu sahaya sürerek kazanmaya yönelik hamleler yaptı.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe'nin hak edilmiş bir puan aldığını düşünüyorum. Takım disiplinine önem veren ve oyundan kopmayan bir takım izledik.

Az pozisyon bulan sarı-lacivertliler buna karşın ciddi tehlikeler yarattı. Alınan bir puan ve özelikle ikinci yarıda oynanan futbolla oyuncular Beşiktaş derbisi sonrası taraftarıyla barıştı.

Greenwood dün atak organizasyonlarını çok doğru yönetti. Brown'ın yaptığı gol vuruşu bir santrfor ayarındaydı. Tabii geceye damga vuran olay İsmail Kartal'ın istifası oldu. Herkesi şoke eden bir karar bu. Aziz Başkan "Görevinin başında" dese de bu bir kırılma oluşturabilir.