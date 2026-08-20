Abdullah Ercan

Önceki akşam pozisyonu az bir maç izledik. İsmail hocanın 30 dakikalık zamanda topun arkasına geçip kompakt savunmanın durması anlaşılır hem de iyiydi. Ama özellikle çoğalma, pozisyon üretme taraftarın ah bu da kaçırmamı diyeceğimiz sadece Vedat'ın kafası vardı. Ve ilk yarım saatten sonra oyun hâkimiyetini Lyon'a bırakan Fenerbahçe. Deplasmana gideceksiniz bana göre Avrupa'nın en zor deplasmanlarından biri Lyon...

Kötü oyun dahi olsa kabulümüzdür, kazanmak gerekirdi. Oysa 2. devre her takımın isteyeceği gibi başlamıştı. Greenwood'un bireysel golü acaba olacaktı mı dedirtiyordu.

Momentum yakalamış Fener biraz daha tempo yükseltir diye düşündük ama formsuz Kerem'le, ritmini daha bulmamış Vedat'la, yanlış kullanılan Talisca'yla maalesef beraberliği razı olduk. Maç öncesi %50/50 olan tur şansı şimdi biraz Lyon'a döndü. Fenerbahçe'nin hâlâ şansı var. Ama doğru oyun ve doğru oyuncularla

YAPILMASI GEREKENLER:

1- Bu maçlarda orta saha çok önemli. 2'li santrafor oynama adına burayı kaybetmemek lazım.

2- Formsuz oyuncuları, artık kulübeye çekip sana maç kazandıracak oyuncular oynatmak lazım.

3- Kulüp tarihi ve bence teknik ekibin kaderinin belirleneceği maçlardan bir tanesi.