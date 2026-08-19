Abdullah Ercan

Aslında Fenerbahçe oyuna çok iyi başladı. Fenerbahçe adına ilk yarıda en net pozisyon Vedat Muriç ile yakalanan pozisyondu. Kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarının ortalarından sonra oyun hâkimiyetini kaybeden bir Fenerbahçe izledik. Nitekim sonrasında kalesinde golü de gördü... Hocanın tercihleri dikkat çekiciydi. Özellikle Vedat Muriç tercihi...

İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Talisca Fenerbahçe'yi eksik oynattı. Böyle bir ilk yarıdan sonra ikinci devre işler daha da zorlaştı. Önce beraberliği ve sonrasında galibiyeti yakalamanız lazımdı.

Greenwood'un müthiş golüyle Fenerbahçe beraberliği sağladı. Maç önü yayınımda şansların yüzde 50'ye 50 olduğunu söylemiştim. İki takımın kalitesine bakarak bunu söyledim... Sonuçta iki takımın şansları eşitti ve maç da berabere bitti. Sahanın iyileri olarak Fenerbahçe adına Kante ve Greenwood diyebiliriz.

Fenerbahçe için ikinci maç daha zor geçecek. Öyle gözüküyor. Turu geçme adına... Oynanan futbola göre bence 1-1'lik skor iyi... Fenerbahçe turu ikinci maça bıraktı. İstanbul'daki saha ve seyirci avantajını iyi kullanamadı.

Ama şunu da ekleyelim. Şu anda turu kesin Lyon tarafından da söylemek doğru olmaz. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var ve kadro kalitesi olarak Lyon'un önünde. Fenerbahçe'nin rövanşta turu geçip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmasını temenni ediyorum.

