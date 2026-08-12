Abdullah Ercan

Kadıköy'deki maça göre beklentinin altında bir Fenerbahçe vardı. Buna rağmen sarı-lacivertliler ilk yarıda 2'si net olmak üzere 4 tane gol pozisyonuna girdi. Fenerbahçe'nin zaman zaman yaptığı pas hataları Sturm Graz'ı oyuna soktu ama ilk yarıda net bir pozisyon vermedik.

Maç öncesinde, Fenerbahçe'nin oyunun temposunu kontrol edip topa sahip olması halinde turu geçen taraf olacağını söylemiştim. İkinci yarının belli bölümlerinde bunu yaptık. Ve sonuçta tur da geldi. Ön alan baskısından kurtulduğumuzda defans arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'la pozisyonlar yakaladık.

Sturm Graz, asla Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Sarı-lacivertliler son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa ilk yarıda aradığı golü de bulabilirdi. 2. yarıya baktığımızda da çok iyi bir oyun seyredemediğimizi söyleyebilirim. Talisca sezona çok yüksek perdeden girdi. Lukaku geliyor, Vedat Muriç de çok önemli bir isim. Ancak Talisca'nın formayı öyle kolay vereceğini düşünmüyorum.

Ancak sonuç olarak Graz gibi genç ve hızlı oyunculardan oluşan ve temposu yüksek bir takımı 2 maçta da mağlup edip play-off turuna yükselmek önemli. Ama bu oyun Lyon'a yeterli mi, işte bu merak konusu. Başta Asensio ve Greenwood olmak üzere hücumdaki kilit isimlerin fiziksel kalitesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor. Sonuçta play-off'ta bizi çok daha sert iki maç bekleyecek.