Telegram üzerinden iğrenç ticaret: Çocuk istismarı görüntüsü satanlara da alanlara da operasyon
Çocuk istismarı ve müstehcen içerikli fotoğraf ile videoları Telegram üzerinden satın alan kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Satışlardan elde edilen paraların aktarıldığı hesabın sahibi S.K.’nın 21 Nisan’da tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, alıcı konumundaki şahıslar tek tek tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, firari durumdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Çocukların karanlık dijital platformlarda istismar edilmesine yönelik yürütülen soruşturma, iğrenç ticaret ağını açığa çıkardı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden çocuk istismarı materyalleri satan ile satın alan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram'da 'Hatrick3' rumuzlu profil kullanıcısı tarafından çocuk istismarı ve müstehcen içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı belirlenmiştir." denildi.
TELEGRAM ÜZERİNDEN İĞRENÇ TİCARET
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, söz konusu satışlardan elde edilen paraların şüpheli S.K. adına kayıtlı hesaba gönderildiği tespit edildi.
Para transferlerinin izini süren ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan S.K., 21 Nisan'da sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HESAP HAREKETLERİ ALICILARI ELE VERDİ
Soruşturmanın devamında, tutuklanan S.K.'nın hesabına para gönderdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelinin hesaplarına para gönderdiği tespit edilen alıcı konumundaki diğer şüphelilere yönelik arama ile el koyma kararları çıkartıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Dijital inceleme sonuçları ile Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporu doğrultusunda alıcı konumunda bulunan 10 şüpheli net olarak tespit edildi.
8'İ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Belirlenen 10 şüpheliye yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen 8 şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasından sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2'Sİ FİRARDA
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.