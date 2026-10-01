İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden çocuk istismarı materyalleri satan ile satın alan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram'da 'Hatrick3' rumuzlu profil kullanıcısı tarafından çocuk istismarı ve müstehcen içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı belirlenmiştir." denildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması