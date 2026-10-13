İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce bariyerlere, ardından bir araca çarptı. Yoluna devam eden kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci bir araca çarparak bahçedeki otoparka düştü. Kaza, saat 10.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen Kadri T. yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından önünde seyreden araca arkadan çarptı.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptıktan sonra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı (Foto: AA) BİR KAZA DAHA: İSKİ'NİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden kamyon, bağlantı yolundan çıkarak İSKİ Genel Müdürlüğünün bulunduğu yola girdi. Burada Selahattin K. yönetimindeki araca çarpan kamyon, ardından İSKİ'nin bahçesindeki otoparka düştü.