İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu iki araca çarpıp İSKİ'nin otoparkına düştü: 2 sürücü yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda önce bariyerlere, ardından bir araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci bir araca daha çarparak kurumun bahçesindeki otoparka düştü. İki sürücünün yaralandığı kazanın ilk anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce bariyerlere, ardından bir araca çarptı. Yoluna devam eden kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci bir araca çarparak bahçedeki otoparka düştü.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen Kadri T. yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından önünde seyreden araca arkadan çarptı.
BİR KAZA DAHA: İSKİ'NİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden kamyon, bağlantı yolundan çıkarak İSKİ Genel Müdürlüğünün bulunduğu yola girdi. Burada Selahattin K. yönetimindeki araca çarpan kamyon, ardından İSKİ'nin bahçesindeki otoparka düştü.
İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan kamyon sürücüsü Kadri T. ile otomobil sürücüsü Selahattin K., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olay yeri ve kamyonun otoparktan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.
KAZANIN İLK ANLARI KASK KAMERASINDA
Bir motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun Hasdal Bağlantı Yolu'nda ilerlerken bariyerlere çarptığı, ardından önündeki araca vurduğu ve yoluna devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında kamyon, bu anların ardından İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci kazaya karışarak bahçedeki otoparka düşüyor.