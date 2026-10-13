Mars'ta 15 yıllık rekoru 5,5 yılda tarihe gömdü! Perseverance rakibini geride bıraktı
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde 45,22 kilometre yol kat ederek Dünya dışındaki bir gök cisminin yüzeyinde en uzun mesafe rekorunu kırdı. Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda ulaştığı mesafeyi yalnızca 5,5 yılda geride bırakan araç, gelişmiş AutoNav otonom navigasyon sistemi sayesinde yolculuğunun yüzde 90'ından fazlasını insan müdahalesi olmadan tamamladı. Görev süresi 2028'in sonuna kadar uzatılan Perseverance, Jezero Krateri'nde Mars'ın geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmayı sürdürüyor.
Mars yüzeyinde 45,22 kilometre yol kat eden Perseverance, Dünya dışındaki bir gök cisminin yüzeyinde en uzun mesafeyi kateden araç oldu. Yaklaşık 15 yılda kırılan Opportunity rekorunu yalnızca 5,5 yılda geride bırakan keşif aracı, otonom navigasyon teknolojisiyle uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.
15 YILLIK REKORU 5,5 YILDA GERİDE BIRAKTI
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde katettiği 45,22 kilometreyle tarihi bir başarıya imza attı. Araç, 2004-2018 yılları arasında Mars'ı keşfeden Opportunity'nin 45,16 kilometrelik rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.
NASA'nın açıklamasına göre Perseverance, rekoru Mars'taki 2 bin 6'ncı gününde kırdı. Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda ulaştığı mesafeyi 5,5 yılda katetmesi, aracın hareket kabiliyeti ve gelişmiş navigasyon teknolojisinin başarısını ortaya koydu.
REKORUN ARKASINDAKİ GÜÇ: İNSAN MÜDAHALESİNİ AZALTAN TEKNOLOJİ
Perseverance'ın tarihi başarısında, engelleri tespit ederek güvenli rotayı belirleyen AutoNav adlı otonom navigasyon sistemi önemli rol oynadı.
Mars'ın zorlu yüzey koşullarında ilerleyen araç, katettiği toplam mesafenin yüzde 90'ından fazlasını bu sistem sayesinde doğrudan insan müdahalesi olmadan tamamladı. Böylece Dünya'dan gönderilen komutlara bağımlılık azalırken aracın daha hızlı ve verimli hareket etmesinin önü açıldı.
YENİ HEDEF JEZERO KRATERİ'NİN SIRLARINI ÇÖZMEK
NASA, Perseverance'ın bilimsel araştırmalarını sürdürebilmesi için görev süresini uzattı. Aracın, Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarını keşfetme çalışmalarının yaklaşık 2028'in sonuna kadar devam etmesi onaylandı.
Geçmişte bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri, Mars'ın jeolojik geçmişini anlamak ve gezegende mikrobiyal yaşamın ortaya çıkmasına elverişli koşulların bulunup bulunmadığını araştırmak açısından büyük önem taşıyor.
MARS'TA YAŞAM İZLERİ ARANIYOR
Perseverance, şimdiye kadar yaptığı incelemelerde bilim dünyasının dikkatini çeken bulgulara da ulaştı. Araç, daha önce Cheyava Falls adı verilen bir kaya üzerinde, geçmişte mikroskobik yaşama işaret edebilecek özellikler keşfetti.
Bu bulgular Mars'ta yaşamın varlığını kesin olarak kanıtlamasa da Kızıl Gezegen'in geçmişte yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğine ilişkin araştırmalara önemli katkı sağlıyor.
Perseverance'ın rekor yolculuğu, yalnızca Mars yüzeyinde daha fazla alanın keşfedilmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda gelecekteki uzay görevlerinde otonom teknolojilerin önemini de ortaya koyuyor.