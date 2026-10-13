Araç, yolculuğunun yüzde 90'ından fazlasını AutoNav sistemi sayesinde insan müdahalesi olmadan tamamladı. (Foto: AA)



YENİ HEDEF JEZERO KRATERİ'NİN SIRLARINI ÇÖZMEK



NASA, Perseverance'ın bilimsel araştırmalarını sürdürebilmesi için görev süresini uzattı. Aracın, Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarını keşfetme çalışmalarının yaklaşık 2028'in sonuna kadar devam etmesi onaylandı.



Geçmişte bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri, Mars'ın jeolojik geçmişini anlamak ve gezegende mikrobiyal yaşamın ortaya çıkmasına elverişli koşulların bulunup bulunmadığını araştırmak açısından büyük önem taşıyor.

NASA, Perseverance'ın Mars'taki görev süresini 2028'in sonuna kadar uzattı. (Foto: AA)



MARS'TA YAŞAM İZLERİ ARANIYOR



Perseverance, şimdiye kadar yaptığı incelemelerde bilim dünyasının dikkatini çeken bulgulara da ulaştı. Araç, daha önce Cheyava Falls adı verilen bir kaya üzerinde, geçmişte mikroskobik yaşama işaret edebilecek özellikler keşfetti.