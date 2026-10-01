Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol böyle gözaltına alınmıştı (Fotoğraf: DHA)

Sözde fenomen Semih Varol daha önce de medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, izlenme sayılarını artırmak ve dijital gelir elde etmek amacıyla kurgusal kavgalar çıkardıkları, tehdit, hakaret ve mağduriyet içerikli yayınlar yaparak toplumun sinir uçlarıyla oynadıkları belirlendi.

Ekipler, bu şahısların Türk aile yapısına tamamen aykırı içerikler üreterek organize şekilde hareket ettiklerini tespit etti.

Sıra Gözaltına Alınan İsimler 1-) Semih VAROL 2-) Cansum KAYA 3-) Ferhat BİLLOR 4-) Çağlayan YILDIRIM 5-) Onur SERMİK 6-) Elif AKDEMİR 7-) Onur CAN GÜZEL 8-) Mehmet Emin CİTER 9-) Mehmet Aden ARSLAN 10- Sinan Kaya

Aralarında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir’in de bulunduğu 10 şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)