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Aile yapısını hedef alan TikTok yayıncılarına 10 ilde operasyon: 10 gözaltı! Kurgusal kavgalar sapkın yayınlar

TikTok başta olmak üzere sosyal medya yayıncılarında dijital gelir uğruna her türlü ahlaksızlığı sergileyen sözde fenomenlere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip müstehcen yayınlar yapan 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir de yer alıyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak para kazanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere uyuşturucu madde kullanımına yönelik testler de uygulandı.

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Aile yapısını hedef alan TikTok yayıncılarına 10 ilde operasyon: 10 gözaltı! Kurgusal kavgalar sapkın yayınlar

Sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok üzerinde Türk aile yapısını hedef alan, kavga ve gerilimden beslenerek haksız kazanç sağlayan yayıncılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Video Oynatma İkonu TikTok operasyonu: Fenomenler yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, dijital ortamda ahlaki yozlaşmayı körükleyen ve aralarında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir'in de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medya platformlarında Türk aile yapısına aykırı, müstehcen ve gerilim odaklı yayınlar yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Fotoğraf: İHA)İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medya platformlarında Türk aile yapısına aykırı, müstehcen ve gerilim odaklı yayınlar yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Fotoğraf: İHA)

PARA İÇİN TOPLUMSAL DEĞERLERİ HİÇE SAYDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye çalışmaları yürüttü.

Yapılan incelemeler sonucunda, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X platformlarında canlı yayın açan şüphelilerin kirli tezgahı ortaya çıkarıldı.

Sosyal medyada suç içeriklik canlı yayınlar açan 10 şüpheli gözaltına alındı (Fotoğraf: DHA)Sosyal medyada suç içeriklik canlı yayınlar açan 10 şüpheli gözaltına alındı (Fotoğraf: DHA)

Sözde fenomen Semih Varol daha önce de medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alınmıştı.

Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol böyle gözaltına alınmıştı (Fotoğraf: DHA)Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol böyle gözaltına alınmıştı (Fotoğraf: DHA)

Şüphelilerin, izlenme sayılarını artırmak ve dijital gelir elde etmek amacıyla kurgusal kavgalar çıkardıkları, tehdit, hakaret ve mağduriyet içerikli yayınlar yaparak toplumun sinir uçlarıyla oynadıkları belirlendi.

Ekipler, bu şahısların Türk aile yapısına tamamen aykırı içerikler üreterek organize şekilde hareket ettiklerini tespit etti.

Sıra
Gözaltına Alınan İsimler
1-)
Semih VAROL
2-)
Cansum KAYA
3-)
Ferhat BİLLOR
4-)
Çağlayan YILDIRIM
5-)
Onur SERMİK
6-)
Elif AKDEMİR
7-)
Onur CAN GÜZEL
8-)
Mehmet Emin CİTER
9-)
Mehmet Aden ARSLAN
10-
Sinan Kaya

Aralarında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir’in de bulunduğu 10 şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)Aralarında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir’in de bulunduğu 10 şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)

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