Aile yapısını hedef alan TikTok yayıncılarına 10 ilde operasyon: 10 gözaltı! Kurgusal kavgalar sapkın yayınlar
TikTok başta olmak üzere sosyal medya yayıncılarında dijital gelir uğruna her türlü ahlaksızlığı sergileyen sözde fenomenlere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip müstehcen yayınlar yapan 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir de yer alıyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak para kazanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere uyuşturucu madde kullanımına yönelik testler de uygulandı.
Sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok üzerinde Türk aile yapısını hedef alan, kavga ve gerilimden beslenerek haksız kazanç sağlayan yayıncılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, dijital ortamda ahlaki yozlaşmayı körükleyen ve aralarında Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir'in de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
PARA İÇİN TOPLUMSAL DEĞERLERİ HİÇE SAYDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye çalışmaları yürüttü.
Yapılan incelemeler sonucunda, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X platformlarında canlı yayın açan şüphelilerin kirli tezgahı ortaya çıkarıldı.
Sözde fenomen Semih Varol daha önce de medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, izlenme sayılarını artırmak ve dijital gelir elde etmek amacıyla kurgusal kavgalar çıkardıkları, tehdit, hakaret ve mağduriyet içerikli yayınlar yaparak toplumun sinir uçlarıyla oynadıkları belirlendi.
Ekipler, bu şahısların Türk aile yapısına tamamen aykırı içerikler üreterek organize şekilde hareket ettiklerini tespit etti.