Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler: Üretim dışında kalan nüfus için hükümetten yeni teşvikler

Türkiye hükümeti, gençlerin eğitim ve üretime dahil edilmesi için mesleki eğitim programları, prim destekleri ve girişimcilik teşvikleri içeren yeni modeller üzerinde çalışıyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 15-29 yaş grubunda eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranı yüzde 28'nin üzerinde seyrediyor ve sayıları 5 milyona yaklaşıyor.

TikTok'ta yayılan 'Çalışma boş ver' ve 'Sistemin dışına çık' temalı videolar 9-18 yaş arası çocukları ve lise öğrencilerini hedef alarak Türkiye'de yeni bir toplumsal tartışma başlattı.

T ikTok'ta son aylarda hızla yayılan "Çalışma boş ver", "Hayat anlamsız", "Sistemin dışına çık", "Evden çıkma" temalı videolar yeni bir toplumsal tartışmanın fitilini ateşledi. Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan bu içeriklerin özellikle 9-18 yaş arası çocuklar ve lise öğrencilerini hedef aldığı belirtilirken, uzmanlar Türkiye'nin gelecekteki üretim gücünü tehdit eden yeni bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; yaşanan durum Türkiye'de sayıları 5 milyona yaklaşan "ev gençleri"ne her geçen gün yenileri eklenmesine neden oluyor. Sosyal medya üzerinden yayılan umutsuzluk ve üretim karşıtı söylemlerin genç yaş gruplarında etkisini artırdığı belirtiliyor. Eğitimden, istihdamdan ve sosyal yaşamdan uzaklaşan gençlerin oluşturduğu tablo artık sadece ailelerin değil, ekonomistlerin ve kamu yöneticilerinin de gündeminde.

'EV GENCİ' ARTIYOR

Sabah alarmı kurmayan, okula gitmeyen, iş aramayan ve gününün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren milyonlarca genç bulunuyor. Uzmanların "ev genci" olarak tanımladığı bu kitlenin önemli bir bölümünü eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler oluşturuyor. TÜİK'in son verilerine göre 15-29 yaş grubunda eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranı yüzde 28'nin üzerinde seyrediyor.

Bu oran, yüz binlerce gencin ekonomik sistemin dışında kaldığını ortaya koyarken, uzmanlar sosyal medya platformlarında yayılan "çalışmama" ve "sistemden kopma" akımlarının bu eğilimi daha da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Birçoğu üniversite mezunu olan bu gençler çalışmak istemiyor evden çıkmıyor.