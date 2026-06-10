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Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek ve Cansu Bade Taş gibi isimlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Müstehcen içerik paylaşımı ve bu gelirlerin aklanması iddiasıyla hazırlanan dosyada şüpheliler için 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, MASAK raporları ve banka hareketleri soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

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Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi
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  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans platformunda müstehcen içerik paylaşarak gelir elde eden ve bu paraları aklayan 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
  • Şüpheliler arasında Cansu Bade Taş, Merve Taşkın, Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek ve Zeynep Alkan gibi isimler yer alırken 5 kişi hakkında 21 Mayıs 2026 tarihli yakalama kararı çıkarıldı.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına göre şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın hesaplarında 23 milyon 267 bin TL gelen, 22 milyon 191 bin TL giden para transferi tespit edildi.
  • Şüphelilerden 14 kişinin araç, gayrimenkul ve banka hesapları gibi mal varlıklarına el konuldu.
  • Cansu Bade Taş ifadesinde suçlamaları reddederek hesabındaki para hareketlerinin bahis kazanç ve kayıplarından kaynaklandığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri paraları akladıkları öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi-2

Hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edilen şüphelilerin savunmalarında "bahis" ve "vergi ödedim" iddiaları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sosyal medya fenomenlerine yönelik geniş çaplı soruşturma tamamlandı.

Gizem Bağdaçiçek.Gizem Bağdaçiçek.

İddianamede, Türkiye'de 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna gayri resmi girerek müstehcen içerik üreten, bunları diğer açık kaynaklı sosyal medya hesaplarından özendirerek kazanç sağlayan 27 şüpheli hakkında dava açılması istendi. Şüphelilerin "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Serpil Cansız.Serpil Cansız.
İŞTE ŞÜPHELİLER

Hakkında resmi dava açılması istenen 27 şüpheli arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

SıraAd Soyad Yakalama Kararı
1Arzu Yılmaz -
2Azranur Ay Vandan -
3Burçin Erol 21 Mayıs 2026
4Cansu Bade Taş -
5Ceyda Ersoy -
6Derin Gür -
7Dilber Doğan -
8Ebru Arman -
9Eda Alboya -
10Emel Nur Süder -
11Gizem Avcı -
12Gizem Bağdaçiçek 21 Mayıs 2026
13Kadriye Değirmenci -
14Kubilay Meriç Aydemir -
15Kübra Yurdakul -
16Lina Su Özgen -
17Meltem Bakır -
18Merve Taşkın 21 Mayıs 2026
19Nisanur Kavak -
20Öznur Güven -
21Serpil Cansız 21 Mayıs 2026
22Tuğçe Cansu Parlak -
23Tülin Arıkoğlu -
24Yağmur Şimşek -
25Yaprak Meriç Yücel -
26Zahide Güven -
27Zeynep Alkan 21 Mayıs 2026

Cansu Bade Taş.Cansu Bade Taş.

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri gözler önüne serildi.

23 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, toplamda 23 milyon 267 bin 861 TL gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 TL ise giden para transferi trafiği belirlendi.

Taş ifadesinde suçlamaları reddederek, "OnlyFans üzerinden gelir elde etmedim. Çevrimiçi bahis sitelerinde oyun oynuyordum, bu paralar bahis kazanma ve kaybetme paralarıdır. Hesabımda icra olduğu için ablamın hesabını kullandım, bahis batağına bulaştığım için pişmanım" savunmasını yaptı.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan fenomenlerin yargılanmasına başlanacak.

Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi-6

KASIM GARİPOĞLU'NUN LÜKS VİLLASINDAKİ PARTİLERE DE KATILMIŞTI

Öte yandan Merve Taşkın'ın Kasım Garipoğlu'nun lüks villasındaki uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenmiş ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Öte yandan Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

İşte o isimler ve el konulan mal varlıkları:

SıraAd SoyadAraçlarGayrimenkullerDiğer Varlıklar
1Azranur Ay Vandan2020 model YUKİ marka Gri renkli motosikletMuratpaşa'da MESKENTüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları
2EBRU ARMAN2024 model Yamaha YZF250-A mavi renkli
2017 model Seat Ibıza
2022 model Arora Cappucıno 50		--
3BURÇİN EROL2023 model Peugeot Django Mavi-Beyaz renkli-Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları
4SERPİL CANSIZ2024 model ALTAI marka araç--
5YAĞMUR ŞİMŞEK2011 model Volkswagen Scırocco mor renkli--
6ÖZNUR GÜVEN-Niğde'de mesken-
7CANSU BADE TAŞ2008 model Mını Cooper pembe renkli
2025 model Yuki Bellini Pembe		--
8KÜBRA YURDAKUL2009 model Mini Cooper Kırmızı renkliAntalya'da mesken-
9CEYDA ERSOYMercedes Benz GLB 2004 MATİCMersin'de mesken
Şişli'de mesken		-
10DİLBER DOĞAN-Antalya'da mesken-
11NİSANUR KAVAK2024 model Hyundaı İ20 Bayon yeşil renkli--
12ZEYNEP ALKAN2025 model Peugeot 2008 Kırmızı renkliBornova'da ofis
Bornova'da ofis		-
13KUBİLAY MERİÇ AYDEMİR2020 Model Dacıa Sandero Kahverengi renkli--
14ZAHİDE GÜVEN-Marmara Ereğlisi 3 Katlı Mesken
Aksaray'da arsa		-

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