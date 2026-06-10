Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi

Cansu Bade Taş.

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri gözler önüne serildi.

23 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, toplamda 23 milyon 267 bin 861 TL gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 TL ise giden para transferi trafiği belirlendi.

Taş ifadesinde suçlamaları reddederek, "OnlyFans üzerinden gelir elde etmedim. Çevrimiçi bahis sitelerinde oyun oynuyordum, bu paralar bahis kazanma ve kaybetme paralarıdır. Hesabımda icra olduğu için ablamın hesabını kullandım, bahis batağına bulaştığım için pişmanım" savunmasını yaptı.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan fenomenlerin yargılanmasına başlanacak.