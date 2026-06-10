Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek... OnlyFans soruşturmasında 27 fenomene hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek ve Cansu Bade Taş gibi isimlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Müstehcen içerik paylaşımı ve bu gelirlerin aklanması iddiasıyla hazırlanan dosyada şüpheliler için 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, MASAK raporları ve banka hareketleri soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans platformunda müstehcen içerik paylaşarak gelir elde eden ve bu paraları aklayan 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
- Şüpheliler arasında Cansu Bade Taş, Merve Taşkın, Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek ve Zeynep Alkan gibi isimler yer alırken 5 kişi hakkında 21 Mayıs 2026 tarihli yakalama kararı çıkarıldı.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına göre şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın hesaplarında 23 milyon 267 bin TL gelen, 22 milyon 191 bin TL giden para transferi tespit edildi.
- Şüphelilerden 14 kişinin araç, gayrimenkul ve banka hesapları gibi mal varlıklarına el konuldu.
- Cansu Bade Taş ifadesinde suçlamaları reddederek hesabındaki para hareketlerinin bahis kazanç ve kayıplarından kaynaklandığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri paraları akladıkları öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
Hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edilen şüphelilerin savunmalarında "bahis" ve "vergi ödedim" iddiaları dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sosyal medya fenomenlerine yönelik geniş çaplı soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Türkiye'de 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna gayri resmi girerek müstehcen içerik üreten, bunları diğer açık kaynaklı sosyal medya hesaplarından özendirerek kazanç sağlayan 27 şüpheli hakkında dava açılması istendi. Şüphelilerin "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi talep edildi.
İŞTE ŞÜPHELİLER
Hakkında resmi dava açılması istenen 27 şüpheli arasında dikkat çeken isimler yer aldı.
|Sıra
|Ad Soyad
|Yakalama Kararı
|1
|Arzu Yılmaz
|-
|2
|Azranur Ay Vandan
|-
|3
|Burçin Erol
|21 Mayıs 2026
|4
|Cansu Bade Taş
|-
|5
|Ceyda Ersoy
|-
|6
|Derin Gür
|-
|7
|Dilber Doğan
|-
|8
|Ebru Arman
|-
|9
|Eda Alboya
|-
|10
|Emel Nur Süder
|-
|11
|Gizem Avcı
|-
|12
|Gizem Bağdaçiçek
|21 Mayıs 2026
|13
|Kadriye Değirmenci
|-
|14
|Kubilay Meriç Aydemir
|-
|15
|Kübra Yurdakul
|-
|16
|Lina Su Özgen
|-
|17
|Meltem Bakır
|-
|18
|Merve Taşkın
|21 Mayıs 2026
|19
|Nisanur Kavak
|-
|20
|Öznur Güven
|-
|21
|Serpil Cansız
|21 Mayıs 2026
|22
|Tuğçe Cansu Parlak
|-
|23
|Tülin Arıkoğlu
|-
|24
|Yağmur Şimşek
|-
|25
|Yaprak Meriç Yücel
|-
|26
|Zahide Güven
|-
|27
|Zeynep Alkan
|21 Mayıs 2026
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri gözler önüne serildi.
23 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ
Şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, toplamda 23 milyon 267 bin 861 TL gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 TL ise giden para transferi trafiği belirlendi.
Taş ifadesinde suçlamaları reddederek, "OnlyFans üzerinden gelir elde etmedim. Çevrimiçi bahis sitelerinde oyun oynuyordum, bu paralar bahis kazanma ve kaybetme paralarıdır. Hesabımda icra olduğu için ablamın hesabını kullandım, bahis batağına bulaştığım için pişmanım" savunmasını yaptı.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan fenomenlerin yargılanmasına başlanacak.
KASIM GARİPOĞLU'NUN LÜKS VİLLASINDAKİ PARTİLERE DE KATILMIŞTI
Öte yandan Merve Taşkın'ın Kasım Garipoğlu'nun lüks villasındaki uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenmiş ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Öte yandan Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
İşte o isimler ve el konulan mal varlıkları:
|Sıra
|Ad Soyad
|Araçlar
|Gayrimenkuller
|Diğer Varlıklar
|1
|Azranur Ay Vandan
|2020 model YUKİ marka Gri renkli motosiklet
|Muratpaşa'da MESKEN
|Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları
|2
|EBRU ARMAN
|2024 model Yamaha YZF250-A mavi renkli
2017 model Seat Ibıza
2022 model Arora Cappucıno 50
|-
|-
|3
|BURÇİN EROL
|2023 model Peugeot Django Mavi-Beyaz renkli
|-
|Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları
|4
|SERPİL CANSIZ
|2024 model ALTAI marka araç
|-
|-
|5
|YAĞMUR ŞİMŞEK
|2011 model Volkswagen Scırocco mor renkli
|-
|-
|6
|ÖZNUR GÜVEN
|-
|Niğde'de mesken
|-
|7
|CANSU BADE TAŞ
|2008 model Mını Cooper pembe renkli
2025 model Yuki Bellini Pembe
|-
|-
|8
|KÜBRA YURDAKUL
|2009 model Mini Cooper Kırmızı renkli
|Antalya'da mesken
|-
|9
|CEYDA ERSOY
|Mercedes Benz GLB 2004 MATİC
|Mersin'de mesken
Şişli'de mesken
|-
|10
|DİLBER DOĞAN
|-
|Antalya'da mesken
|-
|11
|NİSANUR KAVAK
|2024 model Hyundaı İ20 Bayon yeşil renkli
|-
|-
|12
|ZEYNEP ALKAN
|2025 model Peugeot 2008 Kırmızı renkli
|Bornova'da ofis
Bornova'da ofis
|-
|13
|KUBİLAY MERİÇ AYDEMİR
|2020 Model Dacıa Sandero Kahverengi renkli
|-
|-
|14
|ZAHİDE GÜVEN
|-
|Marmara Ereğlisi 3 Katlı Mesken
Aksaray'da arsa
|-