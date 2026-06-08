Pornografi yaşı 13'e inen İngiliz alarm verdi! Google ve Apple'a 3 ay mühlet: Çocuklar için telefon ve tabletlere "müstehcen" filtre

Eğer Google ve Apple gerekli önlemleri almazsa, İngiltere'de küresel cirolarının %10'una kadar para cezası ile karşılaşabilirler.

Gelişen teknoloji ve dijital dünyadaki çevrimiçi yenilikler cebimize sığan küresel bir ahlak sorunu doğurdu. X, Tiktok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içerikler, Discord ve Telegram'ın kapalı sohbet gruplarındaki yasa dışı faaliyetler ile PUBG vb. şiddet oyunları, gelecek nesilleri tehdit eden bir boyut kazandı.

EKRAN SÜRESİ ARTTI, DEĞER EROZYONU ÇOĞALDI Çağımızın hastalıkları arasına "siber zorbalık" ve "ekran bağımlığı" eklendi. Ekran süresi ile paralel olarak değer erozyonu da arttı. Hedefte ailenin olduğu, sapkın akımlar çevrimiçi platformlarda zemin buldu. Küresel sapkınlık lobisi LGBT'nin cinsiyetsizleştirme ezberleri algoritma tarafından otomatik olarak dayatılır hale geldi.







GOOGLE VE APPLE BİR NUMARALI SORUMLU



Dünya genelinde hükümetler, sosyal medyanın algoritmik yapısı, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklerin çocukların psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için her geçen gün daha sert ve somut adımlar atıyor.



Ayrıca, siber zorbalık veya yetişkin içeriklerin çocukların akışına düşüren algoritmalardan sosyal medya platformlarının yanı sıra Google ve Apple gibi dev şirketlerde sorumlu.

Günümüzde en büyük çevrimiçi arama motoru Google. En çok satın alınan akıllı cihazlar ise Apple logosu taşıyor. Google Andrioid işletim sistemini kullanırken; Apple İOS işletim sistemiyle milyonlarca cihaza hizmet sunuyor.



Bu kapsamda İngiltere'den, çocukların müstehcen içeriklere erişimini engelleyecek kapsamlı bir tedbir paketi geldi.







GOOGLE VE APPLE'A "ÇOCUKLARIN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERE ERİŞİMİNİ ENGELLEYİN" UYARISI



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google'dan "çocukların cinsel içerikli görüntüler göndermesini ve almasını önleyen cihaz kontrolleri getirmeleri" talep etti. Teknoloji şirketlerinin çıplaklığı dayattığını belirtti.



London Tech Week'te (Londra Teknoloji Haftası) konuşan Starmer, değişikliklerin İngiltere'de hem mevcut hem de yeni satılan akıllı telefonlar ve tabletler için geçerli olacağını söyledi.



"YASAL DÜZENLEME YAPACAĞIZ"



İngiliz İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise teknoloji şirketlerinin "çocukların çıplak görüntüler çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini imkansız hale getirerek harekete geçme konusunda ahlaki bir görevi olduğunu, aksi takdirde yasal düzenleme yapacaklarını" söyledi.



"3 AY MÜHLET VERİYORUZ"



Teknoloji Bakanı Liz Kendall şunları söyledi:



"Şirketler bu koruma önlemlerini her çocuk için, her cihazda varsayılan olarak etkinleştirmelidir. Doğru olanı yapacaklarını bize göstermeleri için onlara üç ay süre veriyoruz."