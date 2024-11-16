Netflix çöktü mü, bağlantı sorunu çözümü: Netflix’e neden girilemiyor?

Mike Tyson vs Jake Paul boks maçı öncesi Netflix çöktü. Bu anlamda Netflix kullanıcıları son 1 saat içinde "tvq-st-115" ve "tvq-st-122" hata kodlarıyla karşılaşarak platforma erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'e televizyonlarından bağlanmak isteyen kullanıcılar, bu hatalar nedeniyle izleme imkanını kaybetti.

Downdetector platformuna göre, 4:20'den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade eden kullanıcılar, platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix'e giriş yapamadığını belirtti.

Sorunun dünya genelinde mi yoksa belirli bölgelerde mi yaşandığına dair henüz net bir açıklama yapılmazken, şimdilik ABD ve Avrupa'da yaşandığı biliniyor. Türkiye de etkilenenler arasında. Sosyal medyada kullanıcılar hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Böylesine önemli bir gece için daha iyi bir altyapı hazırlığı yapılmalıydı" gibi eleştiriler platforma olan öfkeyi gözler önüne serdi.

Netflix yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun anlık yoğun kullanıcı akışından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Jake Paul – Mike Tyson maçının sorunsuz bir şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merakla bekleniyor.