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Mike Tyson Jake Paul ne kadar kazanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne kadar? 40 - 80 milyon dolar kaç TL?

Boksun efsanevi ismi Mike Tyson ile YouTuber ve genç boksör Jake Paul arasındaki dev maç için geri sayım başladı. 16 Kasım'da, Dallas'ın ünlü AT&T Stadı'nda gerçekleşecek bu görkemli karşılaşmada iki farklı nesil ringe çıkacak. Boks severler, "Demir Mike" olarak tanınan Tyson ile "Problem Çocuk" lakabıyla bilinen Jake Paul arasındaki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 04:30 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 04:30
Mike Tyson Jake Paul ne kadar kazanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne kadar? 40 - 80 milyon dolar kaç TL?

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Dallas'taki AT&T Stadı boks dünyasının iki iddialı ismini bir araya getiren heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genç sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul ile efsanevi boksör Mike Tyson milyonlarca kişinin takip edeceği bu müsabakada kozlarını paylaşacak. Ring kenarındaki biletlerin 10-50 bin dolar aralığında satışa sunulduğu organizasyon şimdiden 9 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Peki büyük ödül ne olacak? İşte milyon dolarlık ödüle dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Profesyonel kariyerine 2005'te nokta koyan Tyson ile YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Paul'ü 16 Kasım Cumartesi TSİ 04.00'te karşı karşıya getirecek maçta iki isim 80 milyon dolar kazanacak.

80 Milyon Dolar: 2.749.311.896,00 Türk Lirası

40 Milyon Dolar: 1.374.715.948,00 Türk Lirası

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Net serveti 80 milyon dolar olan Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'un sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu paranın eşit bölüştürüleceği belirtilirken Mike Tyson'ın 20 milyon dolar alabileceği de iddia edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1.8 METREDEN SEYİR ŞANSI

NFL takımlarından Dallas Cowboys'a ev sahipliği yapan 80 bin kişi kapasiteli AT&T Stadı'nda ring kenarındaki biletler 10-50 bin dolar arasında değişen rakamlarla satışa çıkarken şu ana kadar 9 milyon dolar elde edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mike Tyson-Jake Paul maçı 16 Kasım Cumartesi TSİ ile 04:00'te başlayacak olan mücadele NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek boks maçı Netflix üzerinden canlı takip edilecek.

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