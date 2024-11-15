Mike Tyson Jake Paul ne kadar kazanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne kadar? 40 - 80 milyon dolar kaç TL?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Dallas'taki AT&T Stadı boks dünyasının iki iddialı ismini bir araya getiren heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genç sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul ile efsanevi boksör Mike Tyson milyonlarca kişinin takip edeceği bu müsabakada kozlarını paylaşacak. Ring kenarındaki biletlerin 10-50 bin dolar aralığında satışa sunulduğu organizasyon şimdiden 9 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Peki büyük ödül ne olacak? İşte milyon dolarlık ödüle dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR? Profesyonel kariyerine 2005'te nokta koyan Tyson ile YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Paul'ü 16 Kasım Cumartesi TSİ 04.00'te karşı karşıya getirecek maçta iki isim 80 milyon dolar kazanacak. 80 Milyon Dolar: 2.749.311.896,00 Türk Lirası 40 Milyon Dolar: 1.374.715.948,00 Türk Lirası Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Net serveti 80 milyon dolar olan Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'un sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.