Dövüşmeyi bu yüzden bıraktı! Mike Tyson’ın 51 maçlık kariyerinin tek nakavtı

Mike Tyson boks dünyasının efsanelerinden biri olarak tanınıyor. 1966 yılında Brooklyn'de doğan Tyson zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi ve bu zorluklar onda güçlü bir savunma mekanizması yarattı. Genç yaşlarda başladığı boks kariyerinde rakiplerini nakavt etme stiliyle dünya çapında ün kazandı. 1986'da WBC ağır sıklet şampiyonu olarak boks tarihinin en genç şampiyonu oldu. Tyson'ın hızla yükselen kariyeri ona efsanevi bir statü kazandırırken aynı hızla gelen düşüşü de boks dünyasında şaşkınlık yarattı. Peki bu düşüşün nedeni neydi? İşte merak edilen detaylar...

İlk yenilgisi kariyerinin dönüm noktası oldu Tyson 1990'daki büyük yenilgisiyle spor camiasında çok konuşuldu. Japonya'daki Buster Douglas maçında beklenmedik bir şekilde 10. rauntta nakavt olarak kariyerinde bir dönüm noktasına geldi. Ancak Tyson 1996'da geri dönerek WBC ve WBA unvanlarını yeniden kazandı. Bu zafer onun boks dünyasındaki yerini pekiştirdi. Ancak 1997'deki ünlü kulak ısırma olayından sonra boks kariyeri dalgalanmaya devam etti ve son dört maçında üç yenilgi aldı.