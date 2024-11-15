Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz! 12 yerine 14’lük kullanılacak

Son yılların en çok konuşulan düellosunu izlemeye dakikalar kaldı. Jake Paul ve Mike Tyson Türkiye saatiyle Cumartesi günü saat 04.00'te Teksas'ın Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maça dair bilinmeyenleri bir araya getirdik. İşte dört gözle beklenen karşılaşmaya dair bilmeniz gereken 9 şey...

Jake Paul ve Mike Tyson dövüşü ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

Düello Jake Paul'ün kendi promotörü olan Most Valuable Promotions tarafından organize edilen bir etkinlikte yer alacak. Maç, 15 Kasım Cuma günü Teksas'ın Arlington şehrinde Dallas Cowboys'un efsanevi iç saha maçlarına ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek. Yani maç aslında bir futbol stadyumunda gerçekleşecek.