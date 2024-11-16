Seyyar Güzellik Uzmanının mağdurları konuşuyor! VIP araçta yaptırdığı işlemler kalıcı izlere neden oldu

Sahte güzellik uzmanı tarafından mağdur edilen Hicran Çukur ve Serkan Çukur (İHA) MAĞDURLAR ANLATTI Birçok suç kaydı olduğu öğrenilen Raşit G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken sahte güzellik uzmanının mağdur ettiği isimler de ortaya çıkmaya başladı. Raşit G.'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur, yaşadıklarını anlattı.

Seyyar güzellik merkezinde ele geçirilenler (İHA) "YÜZÜMDE DERİN YANIKLAR OLUŞTU" Raşit G.'nin kendisini "Dermatolog" olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu. Aynanın karşısına uzun süre çıkamadım" dedi.

Seyyar güzellik merkezinde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi (İHA) "BİZE DE YARDIMCI OLUN" R.G'nin kendisi gibi bir çok kişiyi mağdur ettiğini ileri süren Çukur, "Bu kişi otellerdeki turistlere işlem yapıyor. Haberimiz yapıldıktan sonra bazı Alman turistler bize sosyal medyadan yazdılar. 'Bize de yardımcı olun' dediler. Onların da cildinde kalıcı hasarlar kalmış. 2 yıl sonra hala VIP minibüste işlem yapıyor olmasına çok şaşırdım. Raşit G. hakkında adli süreç başlattım. Adalete sonsuz güveniyorum. Gerekli cezayı alacağına inanıyorum." diye konuştu

Mağdur Hicran Çukur'un eşi Serkan Çukur (İHA) CEZASINI ALSIN Serkan Çukur da kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini dile getirdi. Çukur, sosyal medyadan bazı Alman turistlerin kendisine mesaj attığını, yüzlerinin fotoğrafını attığını belirterek, "Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve turistler dahil kimseyi mağdur etmemesini, başkalarının canını yakmamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.