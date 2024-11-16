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Seyyar "Güzellik Uzmanı"nın mağdurları konuşuyor! VIP araçta yaptırdığı işlemler kalıcı izlere neden oldu

Antalya'da Raşit G. isimli şahıs kendisini sosyal medya hesabından dermatolog olarak tanıtarak, VIP minibüsünde botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Lüks araçta ve evinde piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç ve enjektörle çıkan şahıs aracında seyir halindeyken yakalanmıştı. Raşit G.'nin mağdur ettiği kişilerden biri de Hicran Çukur'du. "Yüzümde derin yanıklar oluştu" diyen Çukur yaşadıklarını anlattı...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:39
Seyyar Güzellik Uzmanının mağdurları konuşuyor! VIP araçta yaptırdığı işlemler kalıcı izlere neden oldu

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Antalya'da lise mezunu olan Raşit G., güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. VIP araçta ve şahsın evinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.

Kendisini güzellik uzmanı olarak tanıtan Raşit G. (İHA)Kendisini güzellik uzmanı olarak tanıtan Raşit G. (İHA)

KENDİSİNİ GÜZELLİK UZMANI OLARAK TANITTI

Raşit G.'nin ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye soktuğu belirlendi.

VIP aracı güzellik merkezi haline getirdi (İHA)VIP aracı güzellik merkezi haline getirdi (İHA)

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VIP araçta bugüne kadar yüzlerce operasyon yaptığı; dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Sahte güzellik uzmanı tarafından mağdur edilen Hicran Çukur ve Serkan Çukur (İHA)Sahte güzellik uzmanı tarafından mağdur edilen Hicran Çukur ve Serkan Çukur (İHA)

MAĞDURLAR ANLATTI

Birçok suç kaydı olduğu öğrenilen Raşit G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken sahte güzellik uzmanının mağdur ettiği isimler de ortaya çıkmaya başladı. Raşit G.'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur, yaşadıklarını anlattı.

Seyyar güzellik merkezinde ele geçirilenler (İHA)Seyyar güzellik merkezinde ele geçirilenler (İHA)

"YÜZÜMDE DERİN YANIKLAR OLUŞTU"

Raşit G.'nin kendisini "Dermatolog" olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu. Aynanın karşısına uzun süre çıkamadım" dedi.

Seyyar güzellik merkezinde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi (İHA)Seyyar güzellik merkezinde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi (İHA)

"BİZE DE YARDIMCI OLUN"

R.G'nin kendisi gibi bir çok kişiyi mağdur ettiğini ileri süren Çukur, "Bu kişi otellerdeki turistlere işlem yapıyor. Haberimiz yapıldıktan sonra bazı Alman turistler bize sosyal medyadan yazdılar. 'Bize de yardımcı olun' dediler. Onların da cildinde kalıcı hasarlar kalmış. 2 yıl sonra hala VIP minibüste işlem yapıyor olmasına çok şaşırdım. Raşit G. hakkında adli süreç başlattım. Adalete sonsuz güveniyorum. Gerekli cezayı alacağına inanıyorum." diye konuştu

Mağdur Hicran Çukur'un eşi Serkan Çukur (İHA)Mağdur Hicran Çukur'un eşi Serkan Çukur (İHA)

CEZASINI ALSIN

Serkan Çukur da kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini dile getirdi.

Çukur, sosyal medyadan bazı Alman turistlerin kendisine mesaj attığını, yüzlerinin fotoğrafını attığını belirterek, "Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve turistler dahil kimseyi mağdur etmemesini, başkalarının canını yakmamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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