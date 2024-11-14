Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta? Dövüş nasıl izlenir, tarihi ne?

2005 yılında boksu bırakarak emekliliğini ilan eden Mike Tyson 19 yıl sonra ilk kez ringlere geri dönecek. 58 yaşındaki Mike Tyson kariyeri boyunca 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Peki Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geleceği düello Türkiye saati ile kaçta ekranlara gelecek? İşte tarihi, saati ve diğer merak edilen detaylar...
MAÇ NE ZAMAN?
YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı. Jake Paul ile Mike Tyson maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 19.00'da Dallas Cowboys'un stadyumu olan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek.
TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı Türkiye saatiyle 16 Kasım Cumartesi günü 04.00'te ekranlara gelecek. Büyük düello için heyecanlı bekleyiş devam ederken 80 bin kişilik stattaki dövüşün spor tarihinin en çok izlenen mücadelesi olacağı öngörülüyor.