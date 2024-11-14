Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta? Dövüş nasıl izlenir, tarihi ne?

2005 yılında boksu bırakarak emekliliğini ilan eden Mike Tyson 19 yıl sonra ilk kez ringlere geri dönecek. 58 yaşındaki Mike Tyson kariyeri boyunca 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Peki Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geleceği düello Türkiye saati ile kaçta ekranlara gelecek? İşte tarihi, saati ve diğer merak edilen detaylar...