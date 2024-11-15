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Deniz ulaşımına hava engeli! İşte iptal olan BUDO Bursa-İstanbul seferleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:48 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:48
Deniz ulaşımına hava engeli! İşte iptal olan BUDO Bursa-İstanbul seferleri

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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

İŞTE İPTAL OLAN SEFERLER
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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