Netflix Mike Tyson maçı bedava canlı (watch live) izleme linki - Netflix'e giriş nasıl yaparım?

Mike Tyson , 1986 yılında sadece 20 yaşında ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Kariyerinde çıktığı 56 maçın 50'sini kazanan Tyson, 44 nakavt galibiyeti elde etti. 2005'te aktif boks kariyerine son veren Tyson, 2020'de gösteri maçlarıyla tekrar ringlere döndü. İngiliz spor kanalı Sky Sports, Tyson'ı "belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı. Özellikle 1997 yılında Evander Holyfield ile yaptığı ve ünlü kulağını ısırma olayına sahne olan maçla hafızalara kazındı.

Jake Paul , 2018 yılında boks kariyerine adım atan bir YouTube fenomenidir. İlk dövüşünü kendisi gibi YouTuber olan Deji Olatunji karşısında yaptı. Profesyonel boks kariyerinde 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 7 galibiyetini nakavtla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle eski NBA oyuncusu Nate Robinson'a karşı kazandığı nakavt galibiyetiyle adından söz ettirdi. Paul'ün tek yenilgisi ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da büyük Britanyalı boksör Tommy Fury'ye karşı yaşandı. Maçlarını genellikle sosyal medya ve YouTube'da duyuran Paul, geniş bir takipçi kitlesi edindi ve popülerliğini boks ringinde pekiştirdi.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu dev boks karşılaşması, boksseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Tyson'ın ringdeki deneyimi ve Paul'ün gençlik enerjisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu tarihi karşılaşma, Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

16 Kasım Mike Tyson vs Jake Paul maçı Netflix canlı izle

Netflix'e giriş nasıl yaparım?

İlk önce www.netflix.com linkine tıklayarak ardından "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basıyoruz.

Sonrasında ise karşımıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçiyor ve "Devam et" butonuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekranda uygun yerlere e-posta ve şifremizi yazıyoruz.

Şimdi ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğimizi seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girsek de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini hatırlatalım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basıyoruz.

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