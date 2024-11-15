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Netflix Mike Tyson maçı bedava canlı (watch live) izleme linki - Netflix'e giriş nasıl yaparım?

Görünüşe göre boks dünyası, Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşecek dev karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Efsanevi boksör Mike Tyson, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda boksör olan Jake Paul ile ringde mücadele edecek. Bu iki ünlü ismin karşı karşıya geleceği büyük maç, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Türkiye Saati ile sabah 04.00'te Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tüm detaylar ve beklenen heyecan dolu anlar burada!

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:44
Netflix Mike Tyson maçı bedava canlı watch live izleme linki - Netflix’e giriş nasıl yaparım?

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Boks dünyası, büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşmaya odaklanmış durumda. Efsanevi boksör Mike Tyson, sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici müsabaka, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Türkiye Saati ile (TSİ) 04.00'da Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte maçın tüm ayrıntıları ve beklenen heyecan dolu anlar.

Jake Paul ise 2018 yılında boks kariyerine adım atan bir YouTube fenomenidir. Profesyonel boks kariyerinde 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 7 galibiyetini nakavtla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle eski NBA oyuncusu Nate Robinson'a karşı kazandığı nakavt galibiyetiyle uzun süre gündemde kaldı. Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşma, boks dünyasında geniş yankı uyandırdı. Tyson'ın profesyonel ring deneyimi ve Paul'ün sosyal medya etkisi, bu maçı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Tyson'ın ringdeki deneyimi ve Paul'ün gençlik enerjisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İkili, iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek. İki sporcunun da 80 milyon doları bölüşeceği öğrenildi.

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Bu heyecan verici maç, Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'den izleyiciler, Netflix platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için online bir yayın olması, bu maçı erişilebilir kılacak. NFL takımlarından Dallas Cowboys'un 80 bin kapasiteli AT&T stadında oynanacak boks maçının ring kenarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında satılıyor. Ayrıca, boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı. Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesi iki milyon dolar olarak belirlendi. VIP bilet sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak ve maç sonrası ringde fotoğraf çektirme imkanı bulacak.

Mike Tyson Kaç Yaşında, Kimdir?

Mike Tyson, 1986 yılında sadece 20 yaşında ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Kariyerinde çıktığı 56 maçın 50'sini kazanan Tyson, 44 nakavt galibiyeti elde etti. 2005'te aktif boks kariyerine son veren Tyson, 2020'de gösteri maçlarıyla tekrar ringlere döndü. İngiliz spor kanalı Sky Sports, Tyson'ı "belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı. Özellikle 1997 yılında Evander Holyfield ile yaptığı ve ünlü kulağını ısırma olayına sahne olan maçla hafızalara kazındı.

Jake Paul Kimdir?

Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine adım atan bir YouTube fenomenidir. İlk dövüşünü kendisi gibi YouTuber olan Deji Olatunji karşısında yaptı. Profesyonel boks kariyerinde 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 7 galibiyetini nakavtla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle eski NBA oyuncusu Nate Robinson'a karşı kazandığı nakavt galibiyetiyle adından söz ettirdi. Paul'ün tek yenilgisi ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da büyük Britanyalı boksör Tommy Fury'ye karşı yaşandı. Maçlarını genellikle sosyal medya ve YouTube'da duyuran Paul, geniş bir takipçi kitlesi edindi ve popülerliğini boks ringinde pekiştirdi.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu dev boks karşılaşması, boksseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Tyson'ın ringdeki deneyimi ve Paul'ün gençlik enerjisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu tarihi karşılaşma, Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

16 Kasım Mike Tyson vs Jake Paul maçı Netflix canlı izle

Netflix'e giriş nasıl yaparım?

İlk önce www.netflix.com linkine tıklayarak ardından "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basıyoruz.
Sonrasında ise karşımıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçiyor ve "Devam et" butonuna basıyoruz.
Karşımıza çıkan ekranda uygun yerlere e-posta ve şifremizi yazıyoruz.
Şimdi ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğimizi seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girsek de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini hatırlatalım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basıyoruz.

Evet artık Netflix içeriklerine bu üyeliğiniz ile yukarıda belirttiğimiz platformlardan erişebilirsiniz.

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